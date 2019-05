Consiliul de Securitate al ONU discută iar despre situația din Siria Potrivit unor diplomati, aceasta noua reuniune este la fel ca precedenta ceruta de Belgia, Germania si Kuweit, trei membri nepermanenti ai Consiliului. Reuniunea va fi publica spre deosebire de cea cu usile inchise care a avut loc la 10 mai.



De la sfarsitul lunii aprilie, fortele siriene si aliatii lor rusi au intensificat atacurile impotriva provinciei Idlib (nord-vest), ceea ce a provocat teama de o ofensiva pentru a recastiga controlul in aceasta ultima enclava controlata de grupari jihadiste.



La 10 mai, Rusia a refuzat sa se alature pozitiei comune a Consiliului de Securitate.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

