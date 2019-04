"Concert cu ochii larg închiși", recital de vioară în întuneric 100% Pe 4 și 5 mai 2019, de la ora 20:00, la Artera (str. Vasile Lascar, nr. 63, București), se sting toate luminile pentru &"Concert cu ochii larg închiși", singurul recital de vioara în întuneric 100% din România.



Conceptul propus de Cristina Bobe, artist vizual, consta într-un recital solo (60 min.) interpretat de violonistul Valentin Șerban cu unele dintre cele mai complexe lucrari din repertoriul violonistic (Bach, Kreisler, Enescu, Paganini, Ysaÿe). Întunecarea completa a salii de spectacol și implicarea auditoriului într-o experiența… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat. Turneul “Pianul calator” se apropie de editia cu numarul 10, asa cum era poate greu de prevazut atunci cand a inceput totul, in 2011, pornind de la o poveste gasita in cartile de istoria muzicii, cea a turneului lui Franz Liszt din 1846-1847 prin ceea ce avea sa devina mai…

- „€Sunete de flori”€. Concert cameral la Filarmonica Pitești Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 29 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul cameral „Sunete de flori”. Soliste, sopranele Marta Sandu și Madalina Stan, argeșence, acompaniate, la pian, de Lidia Butnariu. In program:…

- La Campionatul Național de Atletism Aruncari Lungi pentru Seniori și Tineret, desfașurat luni, 25 februarie, la București, Campina are un nou motiv de bucurie, dupa ce Ioana Plavan a devenit in premiera campioana naționala de seniori la aruncarea suliței. In cadrul aceleiași competiții, in proba de…

- Principalele teme de discutie au fost mandatele de negociere privind acordurile comerciale UE - SUA referitoare la evaluarea conformitatii si liberalizarea comertului cu produse industriale, precum si aspecte privind relatia bilaterala Romania - Franta. Intalnirea a avut loc in marja Reuniunii Informale…

- Vlad Micluț (30) este un ciclist care s-a mutat din București în Cluj și a fost înca de mic pasionat de sport, practicând karate și alergare. Dragostea sa pentru ciclism a luat naștere la începuturile anului 2012, atunci când și-a cumparat prima data o bicicleta din…

- Dupa ce au calificat echipa in semifinalele Cupei Fed, ”tigroaicele” Monica Niculescu și Irina Begu anunța: ”Vrem sa aducem trofeul in Romania!” ”Tricolorele” au intrat in istoria tenisului, dupa ce au reușit calificarea in semifinalele Cupei Fed, in urma succesului incredibil 3-2 din Cehia, in fața…

- Prima romanca avocat, prima femeie din Europa care a obtinut licenta in drept la Universitatea din Paris si prima femeie din lume cu un doctorat in drept, Sarmiza Bilcesci s-a nascut la Bucuresti, in familia lui Dumitru Bilcescu (din Bilcesti-Muscel), fost sef al Controlului Finantelor in vremea domnitorului…

- Romania va marca, joi, preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, printr-o ceremonie organizata la Ateneul Roman la care vor fi prezenti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Consiliului European, Donald Tusk si premierul…