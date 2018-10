Stiri pe aceeasi tema

- Varianta actualizata a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere le permite companiilor de taxi din Bucuresti si din tara sa isi ajusteze tarifele la costurile operationale si la preturile carburantului, in baza unei fise de fundamentare.

- Legislația rutiera s-a schimbat in ultimii ani și… in același timp, s-au updatat unele tehnici de a-i determina pe cei care vor sa iși ia permisul sa faca o plecare din rampa cu frana de mana trasa extraordinara! Drept dovada este o poza devenita virala, care a fost facuta recent, in cadrul unui examen…

- Exporturile Romaniei catre Austria au crescut cu aproape 10% in primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 600,91 milioane de euro, in timp ce exporturile Austriei in tara noastra au urcat cu 16%, ajungand la 1,07 miliarde de euro, informeaza, luni, Advantage…

- Ministerul Finantelor a anuntat ca, din 10 septembrie, companiile pot depune cereri de finantare prin schema de ajutor de stat 807/2014.”Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, se transmit la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, din Bd.…

- Din 10 septembrie, companiile pot depune cereri de finantare prin schema de ajutor de stat 807/2014 a anunțat Ministerul Finantelor. ”Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, se transmit la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, din Bd. Libertatii…

- Avem discuții aprinse in bloc, legate de plata cheltuielilor cu liftul. Președintele spune ca o noua lege ii scutește de aceasta plata pe cel de la parter și etajul 1. Este adevarat? (Maria Nedelcu, București) RASPUNS: Intr-adevar, potrivit Legii nr. 196/2018 privind infiiniarea, organizarea și funcționarea…

- Daca am baga in seama trambita sparta a baietului angajat pe bani publici de primarul Kovacs am putea spune ca 200 de oameni au dat sah la parlamentarii care nu iubesc caracterul oficial al limbii romane! Dar de fapt au fost mii de cetateni romani care au iesit din caldura caminului lor dintr-o zi…