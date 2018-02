Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara de control a activitatii SRI intervine in scandalul inregistrarilor de la DNA Ploiesti prezentate duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma. Comisia va solicita SRI sa precizeze daca o persoana mentionata in inregistrari este angajat SRI."Legat de scandalul din ultimele…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control a SRI a facut marți seara cateva precizari in legatura cu scandalul momentului din justiției. Astfel, Manda a devoalat care vor fi zilele marilor audieri, explicand totodata faptul ca, urmare dezvaluirilor aparute zilele trecute, Comisia de Control a SRI s-a…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu.

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca membrii Comisiei vor analiza daca "domnul Dragos", invocat in emisiunea de duminica seara de la Antena 3 de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga, are legatura cu SRI. Citeste si: Seful DNA…

- Social-democrații au reacționat dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii DNA Ploiești ca ar fi falsificat dovezi in dosare in care este vizat și afaceristul fugar Sebastian Ghița. ”Aici nu e vorba despre cine este intr-o anumita…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca va merge la Comisia de control a activitatii SRI, dupa ce a fost invitat de catre seful acestui for legislativ, Claudiu Manda, adaugand ca nu i-a „trecut prin minte sa procedeze altfel”.

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a votat, miercuri, 7 februarie, modificari in Comisia parlamentara de control a activitații SRI.Astfel, prin vot secret cu bile, deputata PSD Oana Florea, președintele Comisiei „Sufrageria lui Oprea”, il inlocuiește in comisie pe deputatul…

- Scrisoarea primita la Comisia parlamentara comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul activitatii SRI de la analistul politic Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret a fost trimisa spre solutionare Birourilor permanente reunite ale celor…

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Dupa ce l-a criticat pe Claudiu Manda, președintele Comisiei SRI, Liviu Dragnea mai ia o serie de decizii in privința activitații comisiei care controleaza principalul serviciu de informații din Romania.Dupa o ședința de taina la care au mai participat și Marian Neacșu, secretarul general…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, va fi audiat pe 27 februarie in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Potrivit HotNews.ro, Manda a ...

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR."Ne-am dorit sa sustinem…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR.

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisia de control, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta.

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a dat "semnale" presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Laura Kovesi.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi.

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a avizat favorabil proiectul de buget pentru anul 2018 al Serviciului, cresterea fata de 2017 fiind de 13 %, a anuntat presedintele comisiei, Claudiu Manda.

- Intrebat daca a primit raspuns de la SRI referitor la solicitarea de retragere din functie a lui Dumbrava, adresata SRI saptamana trecuta de catre Comisie, Manda a spus: „Nu, nu am primit niciun raspuns pana in acest moment”. Intrebat cat timp va astepta Comisia SRI raspunsul Serviciului,…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței în care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor,…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței in care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor, sunt facute de SRI,…

- Membrii Comisiei parlamentare de control a activitații SRI au decis, cu 5 voturi „pentru“ și 3 „împotriva”, sa ceara demisia generalului SRI, secretar general al Serviciului, pe motiv ca menținerea acestuia în funcție ar afecta lucrarile comisiei. Presedintele…

- Comisia parlamentara de control al SRI a decis marti, cu 5 voturi ”pentru” si 3 voturi ”impotriva”, sa solicite demisia generalului SRI Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului, pe motiv ca cercetarile comisiei nu pot fi efectuate cata vreme acesta ramane in functie. Presedintele Comisiei…

- Conducerea SRI solicita membrilor Comisiei parlamentare care controleaza activitatea Serviciului sa nu implice institutia in jocuri politice. Reactia SRI vine dupa ce senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control a SRI, i-a cerut demisia generalului Dumitru Dumbrava.

- Conducerea SRI solicita membrilor Comisiei parlamentare care controleaza activitatea Serviciului sa nu implice institutia in jocuri politice. Reactia SRI vine dupa ce senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control a SRI, i-a cerut demisia generalului Dumitru Dumbrava. De asemenea, conducerea…

- Conducerea SRI a decis, marți dimineața, „pentru a elimina suspiciunile", ca Secretarul general al serviciului secret, generalul Dumitru Dumbrava, sa nu mai coordoneze corespondența SRI cu Comisia parlamentara de control a activitații serviciului. Decizia vine dupa ce președintele Comisiei parlamentare…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru al Comisie parlamentare de control a activitatii SRI, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui comisiei, Claudiu Manda.Preda il acuza pe Manda ca a relatat in spatiul public altceva decat a afirmat generalul Dumitru Dumbrava in audierea din Comisia SRI.…

- Comisia parlamentara de control asupra activitații SRI ar putea cere demisia generalului Dumitru Dumbrava din funcția de secretar general al SRI, informeaza luni Mediafax. Anunțul în acest sens a fost facut de Claudiu Manda (PSD), președintele Comisiei SRI. Comisia SRI va lua…

- Funcția generalului Dumbrava ,menținut inca in structura de comanda a SRI, este in pericol maxim. Claudiu Manda,șeful Comisiei de Control a activitații SRI din Parlament a anunțat ca va fi...

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, trebuie demis, pentru continuarea activitații Comisiei.”Nu putem sa facem aceste analize cu domnul Dumbrava in funcția de secretar general al SRI”, a declarat Claudiu…

- Avocatul Radu Chirita, conferentiar universitar la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, reactioneaza dur la dezvaluirile din Comisia parlamentara de control a activitatii SRI. Potrivit lui Chirita, generalul Dumitru Dumbrava, fost sef al juridicului SRI, ar trebui demis si chiar…

- ”Sesizeaza comisia de la Venetia pentru ce? Pentru ca noi deocamdata, vedeti, discutam pentru elaborarea unui raport. Putem solicita un punct de vedere al comisiei de la Venetia intreband ce? Daca vor fi chestiuni pentru care este necesar un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, atunci vom trimite,…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale de modificare a legilor justitiei, Florin Iordache, a declarat miercuri ca sesizarea de catre PNL a Comisiei de la Venetia nu are niciun sens, deoarece acest demers ar trebui facut numai daca se schimba procedura de numire a procurorilor sefi.Citeste…

- Potrivit afirmațiilor facute, marți, in Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI, de președintele acesteia, Claudiu Manda, președintele CJ Argeș, Constantin Nicolescu era interceptat și ambiental și in lift și in mașina și in birou. La jumatatea lunii august 2007, la solicitarea Parchetului…

- Comisia de control a activitații SRI continua astazi seria audierilor prin prezența deputatului PSD, Mircea Draghici. Incepand cu ora 15, parlamentarul va fi audiat in fața membrilor comisiei de ancheta, conform președintelui Comisiei de control SRI, Claudiu Manda.

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Pe 24 octombrie, liberalii au atacat la CCR Hotararea 85/2017 privind organizarea si functionarea Comisiei comune pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. In sesizare, liberalii sustin ca hotararea Parlamentului incalca principiul legalitatii. "Hotararea…