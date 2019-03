Comedia “Oh, Ramona!” văzută de un sfert de milion de oameni ”Oh, Ramona!”, prima producție romaneasca ajunsa vreodata la incasari de peste un milion de dolari atinge, dupa doar cinci saptamani in cinematografele romanești, peste un sfert de million de spectatori. Cu un total de 250.907 de spectatori, potrivit cifrelor publicate de cinemagia.ro, comedia ”Oh, Ramona!”, regizata de Cristina Jacob este de departe lider in incasarile din box office-ul romanesc. Succesul filmului și publicul din Romania sunt apreciate de tot cast-ul internațional al filmului. Aggy K. Adams care o interpreteaza pe celebra Ramona declara: “Este minunat tot ce se intampla in Romania… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

