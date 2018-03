Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu substanta neurotoxica de la Londra impotriva fostului ofiter rus Serghei Skripal, care a lucrat pentru MI6, s-a transformat peste noapte intr-un adevarat declansator al unui nou razboi rece intre Occidentul Unit si Rusia.

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost...

- Prin definitie, colesterolul este o grasime naturala si indispensabila organismului. Ea este folosita la producerea unor hormoni, a vitaminei D si a sarurilor biliare. Probleme cu aceasta substanta apar in momentului excesului in vasele de sange.

- Stim deja ca grasimile saturate pe care le gasim mai ales in produsele de origine animala nu sunt bune pentru sanatate. Contin mult colesterol si cresc riscul de boli cardiovasculare, inamicul numarul 1 al omenirii. De unde provin grasimile trans si cum actioneaza ele in organism.

- Drumarii actioneaza joi, pe DN 67 C, in zona montana Ranca, unde ninge abundent, au informat reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu. Potrivit acestora, se intervine cu material antiderapant si cu doua utilaje cu lama. "Este un fenomen foarte ciudat, pe Varful Papusa este soare, in…

- Pompieri, polițiști și specialiști din cadrul Agenției de Protecția Mediului și Direcției de Sanatate Publica intervin la aceasta ora (12.00) in Panciu, unde a fost identificata o manușa in care s-ar afla o substanța necunoscuta. Informația ne-a fost confirmata de reprezentanții ISU…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Fasolea este bogata in fier, vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu si chiar calciu, scrie realitatea.net.Aceasta leguma este un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor deoarece conține foarte puțina grasime și colesterol deloc.

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa.Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian…

- Pentru multe persoane care circula cu avionul, controlul de securitate din aeroport este o povara din cauza disconfortului pe care il implica aceasta operatiune. In cazul persoanelor care au implantate in corp dispozitive metalice, controlul poate fi si mai stresant.

- Aproximativ 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, care l-a vizat pe un fost agent secret rus si pe fiica acestuia, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Oamenii de știința militari ai guvernului britanic inca incearca sa identifice cu precizie substanța misterioasa cu care au fost otraviți fostul spion rus Sergey Skripal și fiica sa, in localitatea Salisbury, din Marea Britanie.

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in serviciul Regatului Unit, scrie BBC. Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie…

- Una dintre persoanele aflate in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, in provincia britanica Wiltshire, este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News.

- Patru utilaje au fost trimise in teren, miercuri seara, de firma care se ocupa de deszapezirea orașului Alba Iulia, sa intervina pentru inlaturarea zapezii și combaterea poleiului de pe strazile din municipiu. Potrivit reprezentanților primariei, doua sararițe impraștie material antiderapant și doua…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Cand vorbim despre relaxare, fiecare dintre noi are propria raportare la aceasta stare. Unii dintre noi inteleg prin relaxare o iesire cu prietenii in oras sau vizionarea unui film la televizor, in timp ce altii ies in natura sau asculta muzica preferata.

- Primaria Capitalei anunta ca aproape 350 de utilaje si peste 1000 de operatori manuali actioneaza in cursul noptii pentru deszapezirea strazilor, a gurilor de metrou, a trotuarelor si a trecerilor de pietoni.

- Doua targuri de marțișor in centrul Clujului FOTO Edilul Clujului, Emil Boc, a anunțat startul celor doua targuri de primavara din centrul orașului. Începând de vineri, 23 februarie, Piața Unirii și Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca gazduiesc târgurile tradiționale de primavara.…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Unele fructe sunt pline de pline de vitamine și de minerale, incat sunt considerate adevarate medicamente naturale pentru organism. Sucul de rodie conține peste 100 de fitochi,icale, substațe importante pentru intervenirea cancerului.

- Hocheistul sloven Ziga Jeglic este al treilea sportiv depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang si a fost suspendat pentru restul competitiei, au anuntat, marti, judecatorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv(TAS)

- Datorita proprietatilor date de substantele amare – inulinei si colinei – infuziile si decocturile de radacina de cicoare sunt o bautura excelenta pentru purificarea ficatului si a spinei si in tratamentul imediat dupa icter.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. Meteorologii au extins avertizarea cod galben de ninsori abundente valabila pentru Buzau și alte județe…

Circulatia rutiera se desfasoara, miercuri, in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. "Ninge cu putere mai ales in zona de munte, dar deocamdata niciun drum judetean…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- In perioada 7-8 februarie a.c., politistii bistriteni au actionat la nivel judetean pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, monitorizarea traficului rutier si cresterea gradului de siguranta rutiera prin combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Actiunile au vizat in…

- Alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane se afla in carantina, in urma unei alerte cu antrax. Pompierii au acționat de urgența, in cladirea in care iși are sediul atat secția consulara a Romaniei, cat și mai multe companii.

- Forțele Navale Romane in cooperare cu celelalte categorii ale forțelor armate și in context aliat cu NATO, UE și alte inițiative bilateral contribuie la menținerea și asigurarea securitații și libertații de navigație in domeniul maritim și fluvial, potrivit șefului Statului Major al Forțelor Navale,…

- Profesorul Ronald Levy. Foto: Youtube/Stanford Department of Medicine Cercetatorii de la Universitatea Stanford au descoperit o substanța, care, injectata in tumorile canceroase, elimina chiar și metastazele. Studiile facute pe șoareci de laborator au dat rezultate foarte bune, iar se recruteaza pacienți…

- Tonic cu morcovi și portocalePentru a incepe ziua in forma și pentru a alunga oboseala, prepara-ți un suc de morcovi și de portocale. Il poți obține din 2 morcovi și 1 portocala date prin storcator. La final, adauga 1 lingurița de scorțișoara.SunatoareaConsiderata antidepresiv…

- Summit Agro Romania a testat in 2017 insecticidul unic de sol Trika Expert in cadrul programului de testari al Asociației Producatorilor de Porumb din Romania (APPR). In urma acordului exclusiv de testare s-a aplicat insecticidul in 3 locații din țara: Alexandria și Mihail Kogalniceanu pentru porumb…

- Dinya Rasool, în vârsta de 18 ani, a suferit doua reacții alergice la vopseaua de par. Chipul i s-a umflat de trei ori mai mult fața de marimea normala și pentru o perioada de timp nu a putut vedea. ,,Fața îmi era umflata și nu puteam sa vad nimic. Scalpul îmi pulsa…

- Produsul are o concentrație mare de grasimi saturate, care nu provoaca creșterea nivelului de colesterol rau. Dimpotriva, organismul le metabolizeaza mai bine. Unele dintre beneficiile generale ale uleiului de cocos includ: - Este un foarte bun demachiant;- Acționeaza ca un hidratant…

- Nu sunt drumuri inchise in Cluj, dar se acționeaza pe 57 de sectoare In cursul diminetii de luni, 22 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna. În…

- Multi romani apeleaza in sezonul rece la tot felul de tratamente pentru a-si intari sistemul imunitar. Medicii trag un semnal de alarma! Trebuie sa cereti sfatul specialistilor, inainte sa luati orice tratament. In caz contrar, efectele pot fi dezastruoase.

- Un numar de 129 de utilaje actioneaza joi pe strazile municipiului Galati pentru deszapezirea orasului afectat de viscolul si ninsoarea din cursul noptii, se arata intr-o informare transmisa de biroul de presa al Primariei Galati. Potrivit sursei citate, utilajele au actionat in mod deosebit…

- Ninsorile abundente au scos la strada peste 120 de muncitori ai Salubris pe parcursul noptii si in aceasta dimineata. Pe raza municipiului actioneaza 33 de utilaje, ce imprastia inclusiv clorura de sodiu si clorura de calciu. Aseara, Comandamentul de Iarna a municipiului s-a intrunit in sedinta pentru…

- Acuzatii grave SCANDALOS… In comuna Zapodeni, daca dai “dreptul” sefului de post, poti sa faci ce te taie capul. Poti sa furi animale, sa-ti bati vecinii si chiar sa ucizi fara sa fii tras la raspundere. Sunt acuzatii deosebit de grave pe care satenii le aduc sefului de post din comuna, Cristian Neacsu.…

- Un sportiv japonez, de la kaiac-canoe, a varsat o substanta interzisa in sticla unui adversar si este interzis din activitate pentru opt ani, astfel ca nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.

- "In urma unui apel la 112, primit in data 7.01.2018, in jurul orei 15,00, care anunta ca un baiat in varsta de 9 ani s-a indepartat de tatal sau si a disparut in zona localitatii Stancilova - comuna Sopotu Nou, sub coordonarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Semenic al judetului Caras-Severin…

- Revenirea la munca dupa vacanta nu este mereu usoara. Uneori poate fi insotita de oboseala, de sentimente de nostalgie ori trisete. Specialistii vorbesc despre „depresia postvacanta”, insa in general, nu se impune un tratament anume, cu exceptia situatiilor exterm de rare in care simptomele sunt grave.

- Vasili Nebenzya, ambasadorul Rusiei la ONU, a afirmat, sâmbata, ca Statele Unite folosesc în mod gresit Consiliul de Securitate al ONU, adaugând ca Washingtonul submineaza autoritatea acestui organism responsabil pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, relateaza…

- Biologii fac acum teste serioase pentru a descoperi cat de periculoase sunt plantele microscopice. Pentru asta au izolat peste 10 milioane de celule intr-o eprubeta si le studiaza. „Avem culturi de micro alge. E un prim pas. Speciile cu potential toxic ar trebui izolate, apoi se poate determina…

- Excesul de mancare si de alcool din perioada sarbatorilor de iarna lasa multe toxine in organism, iar rinichii au rolul de a le elimina. Stim ca toxinele au un efect negativ asupra sanatatii, motiv pentru care corpul are nevoie de o detoxificare de cel putin de doua ori pe an. Foarte eficiente in acest…

- In intervalul 23-26 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Covasna vor fi la datorie pentru menținerea climatului de ordine și siguranța publica. Astfel, aproape 120 de polițiști covasneni vor acționa, in medie, zilnic, la nivelul intregului județ, pentru prevenirea și combaterea…