Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de „grindina de dimensiuni medii, posibil mari, frecvente descarcari electrice, vijelie puternica, averse torențiale care pot cumula 25-35 l/mp”. Alerta vizeaza localitațile Nadlac, Secusigiu, Semlac, Șeitin, Barzava, Tauț, Conop,…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de ceata pentru judetele Arad si Hunedoara. In unele locuri, vizibilitatea va scadea sub 50 de metri.Potrivit meteorologilor, duminica, pana la ora 10.00, este cod galben de ceata in judetele Arad si Hunedoara. Se va inregistra,…

- Simone Tempestini, campionul national en-titre, este lider in Raliul Aradului, a doua etapa din Campionatul National de Raliuri Dunlop (CNRD) 2019, dupa cele patru probe speciale desfasurate vineri. Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Hyundai I20 R5) a castigat toate cele patru probe speciale…

- Sesiune de autografe, un concert – e adevarat, fara prea mare priza la public – un moment dedicat modei și prezentarea echipajelor au deschis ediția din acest an. Raliul Aradului, ajuns la cea de-a 11-a editie, se desfasoara vineri si sambata, pe o suprafața de concurs ce reprezinta…

- Ioan Suciu, organizatorul Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, s-a nascut in 1862, in satul Sistarovat, in apropiere de Lipova (azi in judetul Arad, atunci apartinea comitatului Timis). Numele originar al familiei a fost Vacarescu, cel de Suciu provenind de la stramosul patern. Dupa finalizarea…

- Concursul de ciclism pe șosea se desfașoara pe un traseu de 65 de km: Arad (cartier Sinicolaul Mic, strada Steagului nr. 34) – Zabrani – Chesinț – Neudorf (pana la intersecția cu drumul principal DJ 682, unde se vireaza la dreapta) – Lipova și retur. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, un nou cod galben de vreme severa imediata. Conform alertei, se așteapta intensificari ale vantului, cu viteze in general de 55-65 km/h, in județul Caras-Severin. Localitațile vizate sunt Moldova Noua, Oravița, Anina, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Sichevița,…

- ARAD. Au pus focul și au plecat. Asta s-a intamplat, pe scurt, joi dupa masa, de-a lungul drumului județean 79 A, intre Chereluș și Chișineu Criș. Mai multe focare au putut fi observate de-a lungul drumului, intre localitați, și nimeni care sa le supravegheze. Incendiile de vegetație uscata sunt puse…