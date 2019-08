Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, marți, o avertizare cod galben de inundatii, valabila pentru județul Suceava. Pana la miezul noptii sunt posibile depasiri ale cotelor de atentie pe raurile mici din bazinele superioare ale raurilor Soloneț, Ilisești și Șomuzul Mare, anunța MEDIAFAX.Potrivit hidrologilor,…

- Hidrologii au emis atenționari de posibile inundații, valabile pana luni, la ora 12.00, pentru mai multe zone din țara, inclusiv județul Alba. De vineri, ora 21.00 pana luni, ora 12.00, in județul Alba este vizat bazinul hidrografic Mureș. ”Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza…

- Hidrologii au emis luni noi avertizari hidrologice in județul Alba, pentru bazinul raului Mureș, valabile pana marți la ora 24.00. Se prognozeaza viituri rapide creșteri de debite cu posibile depașiri ale Cotelor de Atentie cotele de atenție. In funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom…

- Hidrologii au emis duminica o avertizare COD GALBEN in județul Alba, valabila in intervalul Hidrologic marți 18 iunie 2019 ora 16.00 – miercuri 19 iunie 2019 ora 6.00, in bazinul hidrografic Mureș. Se prognozeaza viituri rapide creșteri de debite cu posibile depașiri ale Cotelor de Atentie cotele de…

- Hidrologii au emis o atenționare de tip COD GALBEN de inundații, luni pentru intervalul orar 14:20 – 24:00. Sunt aștetpate creșteri de debite cu posibile depașiri ale cotelor de atenție pe rauri mici din bazinul hidrologic Mureș aval confluența Tarnave. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor…

- Atenționare hidrologica COD GALBEN, pe raurile din bazinul hidrografic raul Mureș și Arieș. Sunt prognozate viituri rapide și torenți, posibile depașiri ale cotelor de ... The post Atenționare hidrologica COD GALBEN, pe raurile din bazinul hidrografic raul Mureș și Arieș. Sunt prognozate viituri rapide…

- Hidrologii au instituit cod galben de inundatii in Alba, pe bazinul hidrografic Mureș, pana vineri noapte. Sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, posibile depașiri ale cotelor de atenție in amonte sector hidrografic Acmariu. De asemenea, pana vineri la ora 24.00 a fost emis un cod galben de…

- Hidrologii au emis o avertizare de Cod Galben de inundații in județul Alba. Potrivit meteorologilor in intervalul 20 mai ora 14.00 și 21 mai ora 24.00, sunt posibile depașiri ale cotelor de atenție din bazinul Mureș, afluenți bazin mijlociu și inferior. Scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie,…