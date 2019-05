Stiri pe aceeasi tema

- Parohia Reformata din Ciumbrud a caștigat in instanța un proces impotriva Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Mai exact, parohia a fost expropriata de doua parcele de teren aflate pe traseul Autostrazii Sebes-Turda, care in total insumeaza circa 3.344 metri patrați. Pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 19,64 milioane lei (4,13 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea unui sector din Drumul National 66 (DN66), proiect finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, potrivit unui anunt…

- Autoritatile maghiare restrictioneaza circulatia rutiera pe teritoriul Ungariei pentru toate autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, cu exceptia celor care transporta animale vii si produse perisabile, cu ocazia Pastelui catolic, conform unui comunicat al Companiei Nationale…

- Autoritatile maghiare restrictioneaza circulatia rutiera pe teritoriul Ungariei pentru toate autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, cu exceptia celor care transporta animale vii si produse perisabile, cu ocazia Pastelui catolic, conform unui comunicat al Companiei Nationale…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat, zilele trecute, licitatii pentru proiectarea si executia a inca 55 de kilometri din Autostrada Transilvania, intre Nadaselu si Suplacu de Barcau. Valoarea cumulata a contractelor puse la bataie de Transporturi este de 2,58 miliarde…

- O delegație a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va sosi, vineri, in Bacau pentru a evalua imobilele care se afla pe traseul variantei ocolitoare a municipiului. Din delegație va face parte și un expert al unei firme cu care CNAIR a incheiat contract. In fruntea delegației…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, aflati in inspectie joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, au sustinut ca, pana la finele acestui an, vor fi dati in trafic…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a depus la inceputul lunii februarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Craiova...