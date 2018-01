Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21.01.2018, ora 17:00 ndash; 22.01.2018, ora 05:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: cu 72 autoutilaje si s au raspandit 7 tone material antiderapant DRDP BUCURESTI: cu 247 autoutilaje si s au raspandit 1275 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu 221…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- La aceasta ora nu este niciun sector de drum național sau autostrada inchis ori cu circulația ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, toate Direcțiile Regionale…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, vineri, cu 473 de autoutilaje si aproape 2.080 tone de material antiderapant, clorura de calciu si solutie ecologica pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise…

- Circulatia rutiera este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din Tulcea si Constanta, dupa ce au fost ridicate restrictiile de tonaj, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Patru sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta raman inchise din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe cinci sectoare se mentin restrictii de circulatie pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, joi seara, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie.Citeste si: S-a incheiat VOTUL! Un sondaj al Federatiei Europene a HOTARAT: Cea mai buna gimnasta…

- Drumarii au actionat cu sute de autoutilaje si peste 3.400 de tone materiale antiderapante in zonele aflate sub incidenta Codului portocaliu de ninsori si viscol emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza ca pe șoselele din Romania se circula in condiții de iarna, unele tronsoane fiind inchise. Astfel, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Cataloi și Harșova, km 0+000 – km…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus joi dimineata restrictii de circulatie pe DN 1A, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, din cauza riscului ridicat de inzapezire. …

- CNAIR actualizeaza prețurile la rovinieta. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca prețurile la rovinieta, in timp, vor crește pentru anumite tipuri de autovehicule de pana la trei ori. In alte cazuri, prețul ramane neschimbat. Pentru vehiculele de transport de marfa cu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 - 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant. Mentionam ca drumarii au actionat si actioneaza in continuare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 ndash; 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant, conform CNAIR. "Mentionam ca drumarii au actionat si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat duminica ca, in perioada 13 ianuarie, ora 17.00 – 14 ianuarie, ora 12.00, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 740 utilaje si 4.355 tone material antiderapant.

- Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza marti, 9 ianuarie, receptia finala la lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda. Ulterior, daca nu vor fi identificate noi neconformitati, se va putea deschide circulatia.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA va achita 200.943.577 de lei pentru achizitia si transportul semnalizarii verticale, necesara drumurilor nationale si autostrazilor aflate in administrarea companiei. Locul principal de livrare este reprezentat de sediile sectiilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, incepand de duminica, de la ora 16.00. Luni si marti, restrictiile sunt valabile in intervalul 6.00 - 22.00

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, DN 7 si DN 39.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cumpara zece autoturisme Break pentru DRDP Constanta, in valoare estimata fara TVA de 570.000 de lei.Autoturismele trebuie sa fie fabricate in anul 2017. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare pana pe…

- CNAIR a receptionat, in 2017, 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reabilitat anul acesta sute de kilometri de drum national, a consolidat poduri consolidate, a deblocat zeci de proiecte si a dat in folosinta 15,4 kilometri de autostrada, informeaza CNAIR printr-un comunicat remis, duminica, AGERPRES.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a oferit explicatii pentru intarzierile cu care s-au derulat lucrarile la Autostrada Lugoj – Deva si la Autostrada Sebes - Turda, care au facut imposibila receptionarea lor in acest an.

- Sapte oferte au fost depuse pentru ultima etapa din reabilitarea DN 76, Ionesti – Varfurile, un proiect de 77 de milioane de lei, fara TVA, care presupune constructia unui numar de cinci poduri, amenajarea a cinci parcari, dintre care una de lunga durata, amenajarea a cinci statii de autobuz, precum…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va receptiona lucrarile numai daca proiectele si rigorile standardelor de calitate sunt respectate de antreprenori, insa...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca a semnat contractul de proiectare si executie, in valoare de 17 milioane lei (3,7 milioane euro), fara TVA, pentru centura orasului Comarnic. Contractul a fost incheiat intre CNAIR si asocierea Next Level Europe…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat imagini video cu parapetul central metalic elastic cu cabluri instalat, in premiera, de CNAIR pe un drum din Romania. ”In premiera puteți vedea tronsonul de 2 km de pe DN2/E85 pe care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instalat un parapet…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu s-a prezentat marți, 28 noiembrie, pentru recepționarea lucrarilor de pe Lotul 3 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Aiud și Decea, susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. Mai mult, potrivit acestora, CNAIR „cauta…

- Poșta Romana va trimite șoferilor amenzile CNAIR. Poșta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat o licitatie organizata de Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13.000.000 de lei, cu o durata de 24 de luni. Posta Romana este asociata,…

- Pregatiri de iarna: statii meteo instalate pe principalele drumuri din DobrogeaCompania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instalat marti, 21 noiembrie, 7 statii meteo pe principalele drumuri din judetele Constanta si Tulcea. Prin intermediul acestora, CNAIR va monitoriza starea carosabilului…

- Toate cele 57 de acorduri cadru si contractele pentru deszapezirea din aceasta iarna au fost incheiate si semnate, a anuntat, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). CNAIR spune ca la acest moment are in stoc peste 162.000 de tone sare si 1.176 de tone de clorura…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a eșuat in tentativa de organizare a unei noi licitații pentru desemnarea constructorului șoselei de centura a municipiului Bacau. Potrivit Asociației Pro Imnfrastructura, Centura Bacau,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania Strabag a caștigat licitația pentru realizarea lotului Targu Mureș - Ungheni de pe autostrada Brașov - Targu Mureș - Cluj - Oradea, valoarea contractului fiind de 192 milioane lei fara TVA, informeaza miercuri Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). …

- Contractul de achizitie a zece autoturisme Break pentru DRDP Constanta este scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Valoarea estimata a contractului este de 570.000 lei fara TVA. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare…

- Solutia gasita de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in cazul alunecarilor de teren de pe Autostrada Orastie-Sibiu, este plantarea unor arbori pe versantul ce o ia la vale. Inca din weekend, a inceput plantarea de salcami, pe dealul Bucium. Reprezentantii Companiei…

- Pe sensul Sibiu-Sebes al autostrazii Sibiu-Orastie au aparut fisuri, crapaturi si denivelari ale carosabilului pe o lungime de 70 de metri, fiind impusa restrictie de viteza de 60 de kilometri la ora, pe un segment de drum de 200 de metri, unde traficul a fost deviat pe banda 2, anunta Compania Nationala…

- Vineri se incheie termenul limita pana la care operatorii economici pot depune oferte pentru proiectarea și execuția secțiunii 5 a autostrazii Sibiu-Pitești, cuprinsa intre localitatea Curtea de Argeș și actuala centura a municipiului Pitești, informeaza, joi, Compania Naționala de Administrare a…

- Noua companii și asocieri au depus oferte pentru proiectarea și execuția primei secțiuni a autostrazii Sibiu - Pitești, cuprinsa intre Sibiu și Boița, valoarea estimata a proiectului, fara TVA, fiind de 765,839 milioane de lei, informeaza, joi, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a incheiat toate cele 55 de contracte subsecvente intretinerii drumurilor, pe trimestrul al patrulea din 2017, valabile pana la 31 decembrie 2017, potrivit unui comunicat emis miercuri de institutie. „In conformitate…

- Un nou racord la autostrada Deva - Sibiu va fi construit la iesirea din Deva spre Alba Iulia, in zona localitatii Santuhalm, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) urmand sa realizeze proiectul pentru acest nod rutier, a declarat, marti, la Deva, ministrul Transporturilor,…