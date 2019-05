Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Pop va fi prima femeie care va traversa Romania la volanul unui tractor, cu scopul de a promova potențialul agricol, turistic și gastronomic al zonelor prin care va trece. Demersul jurnalistic iși propune sa aduca in atenția publicului larg agricultura, ca domeniu prioritar pentru economia…

- Presedintele organizatiei Mures a Partidului National Liberal, senatorul Cristian Chirtes, a declarat vineri, intr-o intalnire cu presa, ca, deocamdata, nimeni nu are curajul in Romania sa inceapa sa scrie un proiect de lege a presei, care ar putea fi un plus pentru toata presa din Romania. "In presa…

- Reporteri Fara Frontiere (RSF) atrage atentia ca starea peisajului media actual din Romania si putina consideratie a autoritatilor pentru jurnalism si presa, in general, evidentiaza o cenzura politica tot mai mare si o crestere a autocenzurii in redactii. RSF a lansat Raportul pe 2019 privind libertatea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, isi va schita noua politica in urma ''marii dezbateri nationale'' pe care a convocat-o in contextul protestelor ''vestelor galbene'', in cursul unei conferinte de presa ce se va desfasura joi, 25 aprilie, a anuntat vineri Palatul Elysee, transmite agentia Reuters,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, isi va schita noua politica in urma ''marii dezbateri nationale'' pe care a convocat-o in contextul protestelor ''vestelor galbene'', in cursul unei conferinte de presa ce se va desfasura joi, 25 aprilie, a anuntat vineri Palatul…

- Vocea presei ajunge acolo unde vocea diplomatiei si a institutiilor isi pierde uneori din ecou, afirma ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care a transmis un mesaj de felicitare Agentiei Nationale de Presa AGERPRES la aniversarea a 130 de ani de la infiintare. "Pe 27 martie, Agentia de Presa…

- * Victor Piturca, de trei ori selectioner al primei reprezentative, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca echipa nationala are toate sansele sa se califice la EURO 2020 daca obtine un rezultat pozitiv in partida din deplasare cu Suedia, prima din cadrul preliminariilor. * Tehnicianul…

- Scandal la conferinta de presa organizata joi dupa-amiaza la Oradea de presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu, doi membri ai Asociatiei Oradea Civica fiind luati pe sus de SPP-isti. Unei reporterite care a filmat scena i s-a interzis accesul in sala.