Claudia Gitulescu a crezut la inceput ca tensiunile dintrea ea si sotul ei sunt din cauza faptului ca a pierdut o sarcina, scrie click.ro.

„A fost un șoc pentru mine. Nu a fost sarcina de vina. Eu abia acum am aflat adevarul. El ma inșela de un an și ceva, in condițiile in care noi eram casatoriți de doi ani. Deci el avea viața dubla, avea și soție și amanta. Voia sa traiasca așa. Culmea, pana și parinții lor știau de relație. Pai ce parinte ești tu cand știi ca fiica-ta umbla cu un om insurat? Umbla cu amanta de un an de zile sub ochii mei. Voia sa traiasca și cu mine, și cu ea!", a…