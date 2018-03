Stiri pe aceeasi tema

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat ca retinerea…

- Criza declanșata in Slovacia dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak se adanceste. Unul dintre partidele din coaliția de guvernare cere alegeri anticipate. Ideea este susținuta și de opoziție, care a pregatit o moțiune de neincredere impotriva executivului.

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta in special de opozitie, in contextul asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, un caz care a provocat o unda de soc nu doar in Slovacia, ci si in Europa.

- Slovacia, una din tarile stabile ale Uniunii Europene, este acaparata de proteste. Zeci de mii de oameni au demonstrat fata de masurile guvernului, in cele mai mari mobilizari populare de la caderea comunismului. Totul a plecat de la asasinarea unui jurnalist de investigatii.

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Toti cei sapte suspecti arestati in legatura cu asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak au fost eliberati, a anuntat politia, scrie News.ro, citand BBC. Jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, investiga de ceva timp legaturile dintre politicienii corupti din Slovacia si mafia…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, transmite agentia EFE. Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii,…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP.Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest…

- Agenția Naționala Penala din Slovacia l-a reținut pe omul de afaceri italian Antonino Vadala, banuit de legaturi cu clanul mafiotic Ndrangheta și care apare in investigația jurnalistului asasinat Jan Kuciak, scrie digi24.ro.

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- Un jurnalist slovac a depus marturie la poliție in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kusnirova, scrie digi24.ru.Este vorba despre Adam Valcek, jurnalist al cotidianului Sme.

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.Duminica,…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie agentia Associated Press, citata de News.ro.

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri ancheta jurnalistica neterminata a acestuia, in care Kuciak prezinta activitati ale unor membri ai mafiei italiene "Ndrangheta in estul Slovaciei. Kuciak releva in material legaturile intre gruparea criminala si Maria Troskova,…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Un jurnalist de 27 de ani și logodnica sa au fost împușcați mortal zilele trecute în casa lor de lânga Bratislava. Jan Kuciak primise în mai multe rânduri amenințari în urma anchetelor sale.

