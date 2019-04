Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat in aceasta seara la inaugurarea festivalului festivalului de lumini Spotlight. Dupa deschiderea sezonului cultural Romania- Franța, Iohannis a ieșit din muzeu cu Jean Francois Davit, directorul artistic Spotlight 2019, pentru a asista la inceputul festivalului…

- Ediția din 2019 a Festivalului Internațional al Luminii - Spotlight debuteaza joi seara, la ora 20.00, in Piața "George Enescu", cu recitalul francezului Bob Sinclair și aprinde mai multe spații din centrul Capitalei, scrie Mediafax.Lucrarile semnate de artiști straini și romani recunoscuți…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa joi la deschiderea oficiala a Sezonului Romania-Franta 2019, care va avea loc la Muzeul National de Arta al Romaniei. Potrivit agendei sefului statului, evenimentul va avea loc la ora 18.45. Sezonul Romania-Franta cuprinde o serie de expozitii, festivaluri de…

- La Bucuresti incepe joi Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight Foto: Arhiva. Primaria Capitalei, prin ARCUB, da startul Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight joi, 18 aprilie, la ora 20. Lucrari semnate de artiști straini și români recunoscuți în domeniu…

- Artistul francez Bob Sinclair va concerta pe 18 aprilie, in Piata "George Enescu" din Bucuresti, in deschiderea celei de-a V-a editii a Festivalului International al Luminii - Spotlight, informeaza un comunicat al ARCUB. Festivalul Spotlight 2019 va avea loc in perioada 18 - 21 aprilie, intre orele…

- Artistul francez Bob Sinclair va concerta pe 18 aprilie, in Piata "George Enescu" din Bucuresti, in deschiderea celei de-a V-a editii a Festivalului International al Luminii - Spotlight, informeaza un comunicat al ARCUB, transmis luni AGERPRES. Spotlight va avea loc in perioada 18 - 21…

- Cea de-a cincea editie a Festivalului International al Luminii - Spotlight va avea loc in perioada 18 -21 aprilie, pe Calea Victoriei, intre Ateneul Roman si Piata Natiunilor Unite, scrie news.ro.Directorul artistic al editiei de anul acesta, cu tema „EuropeLights”, va fi Jean-Francois Zurawik,…