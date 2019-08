Circulatia tramvaiului 41 se reia din septembrie, in anumite conditii

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca prima etapa a proiectului "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii" se va incheia pana la sfarsitul acestui an, iar pana la 1 septembrie se va relua circulatia tramvaiului 41.

- Circulatia rutiera va fi inchisa pe anumite sectoare de drum in Sinaia in acest weekend, pe respectivele tronsoane fiind organizat un concurs de automobilism sportiv, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres. "Incepand cu ora 11,00, in perioada 19-21…

- Circulatia tramvaielor pe linia 41 va fi suspendata, din 29 iunie pana pe 1 septembrie, din cauza efectuarii lucrarilor la Podul Ciurel, Podul Grant si statia de metrou din Drumul Taberei. Pentru calatorii care circulau pe linia 41, vor fi introduse 50 de autobuze, numarul lor urmand sa fie marit.

- Angajatorii trebuie sa fie pregatiți, odata cu venirea verii, ca in condiții de temperaturi extreme sa ofere cele mai bune condiții de munca angajaților. Legislația prevede amenzi substanțiale pentru cei care neglijeaza aceste aspecte. Pe perioada verii, in care zilele in care temperaturile depașesc…

- Fostul premier Dacian Ciolos, cap de lista la europarlamentare pentru Alianta 2020 USR-PLUS, a declarat ca el nu are nicio vina pentru esecul liberalilor din 2016. Totusi, Ciolos nu exclude o guvernare alaturi de PNL dupa 2020. „In anumite conditii, in care sa ne punem de acord pe anumite principii“,…