Ramona Manescu, propusa de ALDE pentru portofoliul de Externe, a fost in Partidul National Liberal, inca din 1990. A parasit partidul, in 2017, orientandu-se spre partidul lui Tariceanu, impreuna cu sotul, Rares Manescu, fost primar PNL al Sectorului 6. Presa a relatat ca, in ultima perioada, aceasta a fost apropiata de premierul Viorica Dancila, cu care a fost colega si in Parlamentul European. In plus, ea s-a ocupat personal de vizitele premierului Romaniei in Emiratele Arabe, aflandu-se in delegatia oficiala a Romaniei. Europarlamentar din anul 2007, Ramona Manescu a fost coordonator in Comisia…