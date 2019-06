Cinci persoane, printre care un copil, rănite grav într-un accident în Ialomița Cinci persoane, intre care si un copil de 10 ani, au fost grav ranite, luni dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe raza localitatii ialomitene Manasia, transmite Agerpres. Potrivit ISU Ialomita, doi raniti sunt in coma, fiind solicitate doua elicoptere SMURD pentru ca victimele sa fie transportate la spitale din Bucuresti. "Pentru salvarea victimelor, patru adulti si un copil, au intervenit Detasamentul Urziceni cu o autospeciala, echipajul de descarcerare, un echipaj SMURD, 10 subofiteri si trei echipaje SAJ. In urma accidentului, o persoana a fost incarcerata. Toate victimele sunt grav… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

