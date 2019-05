''Multumesc tuturor celor care au avut incredere in noi iar in ziua alegerilor europarlamentare au votat pentru echipa PSD.

Multumesc cu aceasta ocazie, de asemenea, fiecarui membru si simpatizant PSD, PNTCD, PER sau celor apolitici care s-au implicat in aceasta campanie pentru a sustine echipa PSD la europarlamentare.

Am avut ocazia in aceasta precampanie si campanie sa intalnesc foarte multi alesi, membri si simpatizanti PSD, si nu pot avea decat cuvinte de lauda, apreciere si stima atat pentru ceea ce au facut in aceasta campanie, cat si pentru ceea ce au facut in comunitatile…