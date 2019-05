Chelsea - Frankfurt, meci de infarct. Finalista Europa League s-a decis la lovituri de departajare

Stiri pe aceeasi tema

- Am avut 2 semifinale electrizante in Champions League, Liverpool și Tottenham obținand biletele pentru finala UCL din Madrid, dupa 2 meciuri absolut nebune. Apoi, Chelsea și Arsenal s-au calificat braț la braț in finala Europa League, cele 2 rivale fiind pentru prima data fața in fața intr-o finala…

- Patru echipe din Albion in faza finala a celor doua competiții majore ale continentului Chelsea a invins, joi seara, acasa, echipa Eintracht Frankfurt, scor 4-3 dupa penalty-uri, si s-a calificat astfel in finala Ligii Europa. Londonezii vor juca a doua finala de Europa League din istoria clubului,…

- PREMIER LEAGUE. Patru echipe engleze, trei din Londra, joaca ultimul act al cupelor europene: Chelsea - Arsenal, pe 29 mai (EL), și Tottenham - Liverpool, pe 1 iunie (CL). In fotbal, nu exista Brexit. Pentru ca, in acest an, Anglia s-a intors in Europa. Mai mult. A ocupat-o! In trei zile, ambele finale…

- Liverpool a eliminat FC Barcelona si Tottenham a trecut de Ajax Amsterdam, astfel ca vor juca pentru trofeul Ligii Campionilor la 1 mai, pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid. Trofeul Ligii Europa va fi disputat de Chelsea, care a eliminat Eintracht Frankfurt, si Arsenal, invingatoare in fata…

- Liga Campionilor are doua finaliste din Anglia, Liverpool și Tottenham, iar Europa League nu se lasa mai prejos și poate trimite tot doua echipe englezești in ultimul act.In Spania, Sevilla a capotat in fața lui Arsenal, dupa ce la Londra a fost 3-1 pentru tunari. Londonezii s-au impus cu…

- Tehnicianul echipei Eintracht Frankfurt, Adolf Hutter, a declarat joi seara, dupa calificarea în semifinalele Ligii Europa, ca este extraordinar ce au reusit jucatorii sai si ca meciul cu Benfica a fost perfect, scrie News.ro.“Calatoria continua! Este extraordinar ce a reusit echipa.…

- S-au decis meciurile din sferturile de finala ale Ligii Europa 2019, care vor avea loc pe 11 aprilie, turul, respectiv 18 aprilie, returul. Arsenal - Napoli Villareal - Valencia Benfica - Eintracht Frankfurt Slavia Praga - Chelsea UEFA a anunțat și imperecherea echipelor in semifinale: Arsenal / Napoli…