Stiri pe aceeasi tema

- "Daca nu ți se increțește la loc, ce facem?", a spus ingrijorat chef Scarlatescu. Astfel, cei 3 chefi se vor provoca la un joc de Taboo și vor incerca sa iși faca coechipierul sa ghiceasca un cuvant scris pe un cartonaș extras, contracronometru. Citeste si CHEFI LA CUTITE 2019. Mama Deliei…

- Chefi la cuțite, Ediția 14 octombrie 2019. Madalina Bosman iși zice Barbie, are 27 de ani și este de profesie "customer care agent". Pare ca a cam venit la Chefi la cuțite pentru chef Scarlatescu, mai puțin pentru cuțit.

- "Am venit la Chefi la cuțite sa il ajut pe Catalin Scarlatescu sa caștige și el inca un sezon. Este un om foarte fain, are o energie super. Am foarte mari emoții, dar imi doresc trei cuțite, nu unul. Nu am venit aici degeaba". Citeste si CHEFI LA CUTITE. Cu ce se ocupa Catalin Scarlatescu…

- Surpriza uriașa pentru fanii emisiunii Chefi la cuțite! In sezonul 7, Chef Florin Dumitrescu a decis sa iși faca o schimbare radicala de look și sa rada barba! Cum arata acum simpaticul jurat al emisiunii?

- Luni, 30 septembrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața pe toate categoriile de public, cu peste 2 milioane de romani, ce au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 20:52.

- Cel mai tanar primar ales in Romania, Alin Adrian Nica, din comuna Dudestii Noi, judetul Timis, a impresionat juriul „Chefi la cutite“ in prima editie din sezonul 7 al show-ului de la Antena 1.

- Azi și maine, de la 20:00, chefii Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu iși reiau locurile la masa jurizarii, in premiera sezonului 7 Chefi la cuțite. Personaje inedite iși vor face apariția din spatele ușilor, marcand momente memorabile, iar pe langa mancare gustoasa, concurenții vor ”condimenta” atmosfera…

- Chef Florin Dumitrescu, jurat al show-ului Chefi la cuțite, a lansat ieri, pe 2 septembrie, o noua carte de bucate cu ”comori tradiționale romanești”- „Romanește. Punct și de la capat”. “Va prezint o mica parte a viziunii mele asupra bucatariei romanești - cea moderna, imbracata in costum, cu papion…