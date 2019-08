Stiri pe aceeasi tema

- Clipul dureaza mai puțin de trei minute și surprinde dinamismul orașului, de la strazi, universitați, cultura și arhitectura, pâna la oameni, evenimente, festivaluri, inovație și performanțe sportive. Filmarea a fost distribuita pe Facebook de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.…

- Primarul clujului este unul dintre cei mai mari fani ai Simonei Halep si a fost prezent la finala turneului de la Wimbledon. Edilul clujului a avut cuvinte frumoase la adresa jucatoarei de tenis chiar si în sedinta de Consiliul Local. „A fost o finala de povestit nepotilor. În…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat sambata, la sediul PNL, ca "mai devreme sau mai tarziu" se va renunta la pensiile speciale, intrucat sistemul de pensii nu isi va putea permite sa le plateasca, informeaza Agerpres. "In privinta pensiilor speciale, am fost acela care le-a…

- Fiecare clujean va plati cate 0,50 de euro anual pentru Alianta Vestului (AVE), iar banii adunati, circa 162.000 de euro, vor fi folositi pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic, confom unei hotarari adoptate joi de Consiliul Local Cluj-Napoca, transmite Agerpres. Pe langa…

- Masinile cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe Autostrada Soarelui si pe doua drumuri nationale, de la 1 iulie pana la 31 august. Restrictiile vor fi valabile in zilele de vineri, sambata si duminica, intre orele 06.00 si 22.00.

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, un proiect de lege care prevede ridicarea mașinilor parcare neregulamentar pe strazile din Capitala. Ridicarea autoturismului ii va costa pe șoferi intre 200 si 270 de lei, iar stationarea ajunge 150 de lei pe zi. „Incepand cu data intrarii…

- Primarul din Cluj, Emil Boc, care este membru PNL, are în acest moment la Primarie bani în plus, a facut profit, se descurca. De ce se poate la Cluj și nu se poate la București? a fost întrebata Gabriela Firea. „Îmi pare foarte rau, eu am fost la toate ședințele…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat, duminica, pentru viitorul Romaniei in UE si pentru viitorul Europei, precum si pentru consolidarea statului de drept si a independentei Justitiei in Romania. "Aceste alegeri, dincolo de dimensiunea lor interna, sunt despre viitorul…