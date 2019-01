Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 domina topul celor mai populare clipuri pe youtube in 2018. Aceasta categorie este dedicata video-urilor care s-au viralizat, au inregistrat un numar foarte mare de vizualizari, comentarii și distribuiri, starnind astfel interesul unor categorii largi care se uita pe YouTube

- Vremea friguroasa și ninsoarea abundenta din București aduc aminte, inevitabil, de cateva meciuri istorice din fotbalul romanesc desfașurate in condiții meteo potrivnice. Mai jos sunt 5 momente de neuitat din paginile de istorie ale fotbalului romanesc 1. In martie 1986, Steaua mergea in Finlanda pentru…

- "Confruntarea gigantilorldquo; de la gala Dynamite Fighting Show a lui Catalin Morosanu, de pe 14 decembrie a.c., de la Craiova, ii va aduce fata in fata in ring pe bucuresteanul Valentin Bordianu 1,93 m, 112 kg si pe Raul Manoila 2.05 m, 105 kg , de loc din orasul Murfatlar, judetul Constanta. Zis…

- Weekend-ul acesta este unul plin pentru iubitorii de hanbal: 6 echipe romanești vor juca in competițiile europene. CSM București va juca in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, duminica, in timp ce sambata vor juca baieții de la HC Dobrogea Sud, in preliminariile Cupei EHF, și cei de la CSM…

- "As dori sa lupt cu Catalin Morosanu, care se considera un sportiv de renume, un sportiv foarte bine cotat. Daca are curaj sa se lupte cu mine, il astept in ring. Daca nu are curaj, sa se retraga", a fost mesajul lui Daniel Ghita. Morosanu a obtinut anul acesta doua victorii importante, in fata lui…

- „Aceasta gala este promoția lui Catalin Moroșanu și pot spune ca va fi cea mai mare gala din Romania. Ma bucur foarte mult ca voi putea participa și eu la acest eveniment. Voi intalni un sportiv de la București, Alexandru Stoica este numele lui și voi da totul ca sa caștig acest meci. Imi…

- "Moartea din Carpati" Catalin Morosanu va lupta deseara , la Piatra Neamt, in meciul vedeta al galei Dynamite Fighting Show - Batalia Moldovei, impotriva "Sultanului" Mehmet Ozer. Romanul are prima sansa pentru a castiga al doilea sau meci din acest an, dupa ce in iulie l-a invins la decizie pe francezul…