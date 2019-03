Cel puţin 700 de persoane şi-au pierdut viaţa după ce ciclonul Idai a lovit sudul Africii Peste 700 de persoane si-au pierdut viata in trei tari din sudul Africii, la o saptamana dupa ce ciclonul Idai s-a abatut asupra orasului-port Beira din Mozambic, insotit de rafale de vant de pana la 170 de kilometri la ora, inaintand apoi pe continent catre Zimbabwe si Malawi si provocand o criza umanitara de proportii in regiune, relateaza duminica app. Ministrul mediului din Mozambic, Celso Correia, a declarat duminica ca numarul mortilor a crescut la 446 de la 417 cat fusese anuntat cu o zi inainte, precizand totodata ca 531.000 de persoane au fost afectate de trecerea ciclonului Idai, informeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

