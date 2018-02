Cel putin 13 raniti, intre care patru intre viata si moarte, in incaierari intre migranti afgani si africani la Calais; Collomb anunta ca se duce la fata locului

Stiri pe aceeasi tema

- "Viata a patru raniti prin impuscare este in pericol", a declarat pentu AFP parchetul, precizand ca alti sase migranti au fost raniti in urma unor "lovituri ca bare de fier" intr-o noua incaierare joi seara. Alti trei migranti au fost raniti intr-o prima incaierare la inceputul dupa-amiezii. Un prim…

- Cel putin 13 migranti au fost raniti, dintre care patru impuscati se aflau intre viata si moarte joi seara, in urma mai multor incaierari intre migranti afgani si africani care au izbucnit joi in mai multe locuri la Calais, a declarat Parchetul din Boulogne-sur-Mer pentru AFP.

- Patru migranti au fost raniti de gloante intr-o incaierare produsa joi la Calais, in nordul Frantei, unde migranti afgani si eritreeni au intrat in conflict din cauza repartizarii alimentelor, relateaza AFP citand surse concordante. Trei dintre raniti au fost transportati la spitalul local din Calais,…

- Trei dintre raniti au fost transportati la spitalul local din Calais, iar al patrulea, aflat in stare critica, a fost transferat intr-un spital din orasul Lille.Conform autoritatilor locale, un prim conflict a izbucnit in timpul dupa-amiezii intre 'circa o suta de migranti inarmati cu bate…

- Patru migranti au fost raniti de gloante intr o incaierare produsa joi la Calais, in nordul Frantei, unde migranti afgani si eritreeni au intrat in conflict din cauza repartizarii alimentelor, relateaza AFP, preluat de AGERPRES.Trei dintre raniti au fost transportati la spitalul local din Calais, iar…

- UPDATE: Varianta unui accident pare sa fie cea oficiala, potrivit autoritaților. Intr-adevar, arma s-ar fi descarcat din greșeala, in timp ce polițistul și iubita sa se jucau. Starea sa este critica, iar medicii sunt rezervați in privința șanselor sale de supraviețuire. https://www.antena3.ro/actualitate/un-politist-din-olt-s-a-impuscat-in-cap-dupa-o-cearta-cu-iubita-452998.html…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite la Kabul, in explozia unei ambulante capcana, cu putin inainte de ora locala 13.00, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte doua a fost grav ranite dupa un atac armat care a avut loc în centrul Amsterdamului, pe strada Grote Wittenburgerstraat, la câtiva pasi de o populara zona turistica.

- Un accident grav a avut loc in urma cu putin timp in localitatea Viisoara din Constanta. Un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un alt autoturism, apoi s-a rasturnat peste acesta.

- Potrivit UNHCR, ambarcatiunea supraincarcata transporta 101 somalezi si 51 etiopieni la plecarea din portul Aden, situat in sudul Yemenului, cu destinatia Djibouti, scufundandu-se in largul coastelor yemenite.Potrivit agentiei ONU, vasul s-a intors din drum la un moment dat, UNHCR facand…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si zece au fost grav ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropiere de Milano. Aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Biografia consacrata a Primei Doamne a Franței, scoate la iveala o serie de lucruri necunoscute înca despre soția lui Macron. A fost patinatoare - În adolescența, Brigitte Trogneux a facut parte din echipa de patinaj a orașului francez Amiens. Nu a fost întotdeauna…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca 'in niciun caz' statul francez 'nu va permite refacerea 'junglei' ' de la Calais, numele dat taberei cu 8.000 de migranti desfiintata in 2016 in orasul din nordul Frantei, si a cerut Marii Britanii sa ofere raspunsuri la solicitarile Frantei in legatura…

- Elevii și profesoara au fost raniți astazi într-o școala din regiunea Permi, Rusia, dupa ce doi tineri s-au luat la harța cu cuțitele. Unul dintre ei este un elev din clasele mari din aceasta instituție, iar celalat este un fost absolvent.

- Scumpirile bat record dupa record și par de neoprit și in lunile viitoare. Prețurile alimentelor vor crește cu cel puțin 5 procente, anunța producatorii, care spun ca platesc mai mult pentru energie, gaze și carburanți. Dar și salarii mai mari, de la 1 ianuarie.

- Este un domeniu care vizeaza viața și sanatatea noastra la locul de munca, vizeaza modul in care ne protejam impotriva incendiilor și a alor situații de urgența (cutremure, alunecari de teren, inundații, etc.). Lucrez de 25 de ani in acest domeniu, timp in care, pe langa acumularea unei experiențe…

- Accident de groaza in Capitala. Un barbat se afla in stare extrem de grava la spital, iar pasagerul acestuia a decedat, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Cel putin 8 imigranti africani s-au inecat si 86 au fost salvati de garda de coasta italiana, dupa ce o ambarcatiune s-a scufundat in Marea Mediterana. Tragedia s-a petrecut in largul coastelor Libiei.Garda de coasta italiana a observat vasul gonflabil plin de migranti.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Ellie Walsh era o adolescenta ca oricare alta, plina de viața, care a petrecut alaturi de familie și de prieteni de Craciun. Nimeni nu iși imagina ca acesta va fi ultima sarbatoare petrecuta alaturi de tanara de 18 ani.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite, duminica, intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al…

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Barbati mascati au deschis focul asupra unei cafenele, in sudul capitalei egiptene Cairo, in noaptea de sambata spre duminica, ucigand cel putin trei persoane, au anuntat surse din serviciile de securitate, care privilegiaza o pista criminala, scrie AFP.

- "Mda...a devenit publica știrea : Mircea Radu și-a depus demisia din TVR", scrie Marina Almașan pe Facebook. "Port cu mine, cu mahnire, de doua saptamani, aceasta taina. Am aflat-o , culmea, nu de la tovarașul meu de "suferința televizata", cum era firesc, ci de la cei din jur. Nu mi-a picat…

- O masina a intrat in pietoni, joi, intr-o zona aglomerata din Melbourne, anunta presa internationala. Incidentul s-a soldat cu cel putin 15 raniti. Autoritatile australiene nu au anuntat, deocamdata, daca este vorba despre un accident sau un atac terorist.

- Trei dintre acestea sunt minori, care au fost asistați medical la spital. O persoana a intrat in stop cardio respirator și a fost resuscitata la fața locului, iar alte doua persoane au suferit diferite traumatisme și contuzii. Noua victime au suferit diverse leziuni care nu le pun viața…

- BERBEC E posibil ca in prag de Sarbatori sa primesti o veste buna de la o persoana draga, scrie eva.ro. Probabil e vorba de un fost iubit sau chiar actual care e la mare departare de tine si care te anunta ca iti va face o vizita. Cu siguranta va iesi ceva frumos din asta, iar impacarea…

- Grav accident feroviar la intrarea in Rosiesti, judetul Vaslui. O masina, in care se aflau trei persoane, a fost izbita violent de personalul 1863 care circula pe ruta Galati - Iasi. In urma impactului, ocupantii masinii au fost grav raniti. Una dintre persaone se afla in stare de inconstienta, motiv…

- Cel puțin 15 ofițeri au fost uciși joi într-un atac întreprins asupra Academiei de Poliție din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat în polițist, au anunțat oficiali somalezi, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. Conform informatiilor…

- Cel putin o persoana a murit si alte 18 au fost ranite in urma unei explozii produse la o conducta de gaz a OMV din Austria, relateaza oe24.at. Incidentul a avut loc marti dimineata la Baumgarten, la est de Viena.

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a pierdut viața in Bruxelles, dupa o bataie la o stație de metrou. Alte doua persoane au fost grav ranite și se afla acum in spital, relateaza Le Soir. Scandalul a avut loc duminica seara, in stația de metrou Bockstael. Aproximativ 12 persoane s-au luat la bataie,…

- Rebelii au atacat o baza a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Congo, omorând cel puțin 14 militari ai ONU și ranind alte 50 de persoane. „Este un atac foarte mare, cu siguranța cel mai rau în amintirile recente", a spus un purtator de cuvânt al ONU,…

- Martorii spun ca femeia de 40 de ani iși ajuta soacra, de 83 de ani, sa faca baie. Acestea au fost gasite inconștiente de fiul de 15 ani al uneia dintre victime. El a si incercat sa-si resusciteze mama si bunica pana la sosirea ambulantei, insa fara rezultat. Medicii ajunsi la fata locului nu au…

- In raportul 'Nevoile umanitare din Ucraina pentru 2018', publicat luni, OCHA afirma ca 200.000 de oameni care traiesc in zona frontului din estul Ucrainei sunt expuși zilnic riscului de a-și pierde viața sau de a fi raniți.In fiecare luna de-a lungul liniei frontului au loc circa 1.500…

- Cel putin s-a soldat cu 14 morti si numerosi disparuti, in India, din cauza Ciclonului Ockhi. Ciclonul a afectat statele indiene Kerala si Tamil Nadu, precum si Insulele Lakshwadeep, situate in sudul Indiei.Autoritatile au reusit salvarea a 223 de pescari si au evacuat alte cateva mii de…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orasul Ningbo din estul Chinei, provocand moartea a cel putin doua persoane si ranirea a zeci de oameni, au anuntat autoritatile locale, conform AFP.

- Guvernul egiptean a declarat vineri trei zile de doliu, dupa un atac la o moschee din peninsula Sinai care s-a soldat cu 184 de morți, transmit agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. Atacatorii au provocat o explozie iar apoi au deschis focul asupra credincioșilor adunați la…

- Un politist francez care a lovit cu palma peste fata un imigrant in 2016 intr-un centru de retinere in apropiere de Calais, in nodul Frantei, a fost condamnat joi la sase luni de inchisoare cu executare, a anuntat Parchetul din Boulogne-sur-Mer, scrie agerpres.ro. Acest agent al politiei de…

- Bianca Dragusanu pare ca are o viata perfecta si nu duce lipsa de nimic atat in cariera, cat si in viata sentimentala. In realitate, lucrurile se pare ca stau altfel, dupa cele declarate de vedeta.

- Tatal fetitei, pasionat de motoare, a murit cu putin timp inainte ca micuta sa se nasca, iar de cand a venit pe lume, fetita a reusit sa aduca alinarea in sufletul mamei sale, potrivit Daily Mail. Mai exact, micuta a fost surprinsa in timp ce doarme si zambeste alaturi de lucrurile care candva…

- Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit publicatiei oficiale Rodong Sinmun, Donald Trump a comis patru erori capitale,…

- Oana Roman va avea emisiune online, gazduita de revista Viva!. Se va numi „OanaPunctRoman”, va fi axata pe vedete și mondenitați și va incepe in aceasta saptamana. Emisiunea va oferi publicului povești si curiozitati din viața vedetelor din Romania. De asemenea se vor analiza tinutele acestora și lucrurile…

- Cel putin 348 de oameni au murit, iar cateva mii au fost raniti in zona de granita dintre Iran si Irak, in urma unui cutremur extrem de puternic, cu magnitudinea 7,3, anunta agentia Irna, agentia iraniana de presa.

- Nu exista viata dupa moarte, sustine Sean Carroll, cosmolog si profesor de fizica la Institutul de Tehnologie din California. Acesta subliniaza ca omenirea trebuie sa renunte la toate credintele fanteziste si sa se concentreze asupra a ceea ce dicteaza universul.

- Uneori, oamenii de știința spulbera mituri. Pana la urma, e o parte mica din meseria lor. Sean M. Carroll, profesor de fizica la California Institute of Technology (Caltech), a declarat ca este imposibila viata dupa moarte. Potrivit lui, pentru a exista ceva dupa ce murim, ar trebui ca trupul nostru…

- Cel puțin 27 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 24 au fost raniți, indica bilanțul provizoriu al focurilor de arma trase duminica intr-o biserica baptista din Texas de o persoana neidentificata, care a murit la randul sau, potrivit poliției, a informat presa locala. Incidentul a avut…

- Potrivit reprezentantilor ISU Neamt, pompierii au fost anuntati, sambata seara, ca s-ar fi produs o explozie la o locuinta in localitatea Baltatesti, la fata locului deplasandu-se sase pompieri cu o autospeciala. In momentul in care echipele de interventie au ajuns la fata locului au gasit…