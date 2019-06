Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a replicat marti la un proiect de raport al Comisiei Europene, in care este acuzat de conflict de interese, sustinand in parlamentul de la Praga ca este vorba de un atac impotriva tarii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Multimiliardarul Babis se confrunta in…

- Corespondenți de presa aflați la Praga, citați de «Le Figaro», susțin ca manifestația de marți din capitala Cehiei este considerata a fi cea mai mare inregistrata vreodata in ultimele decenii. Premierul Andrej Babis este suspectat de fraudarea fondurilor europene. In plus, potrivit unui raport de audit…

- Aproximativ 100.000 de oameni au iesit marti in strada, la Praga, pentru a cere demisia premierului ceh Andrej Babis, suspectat de frauda cu subventii europene, in cele mai mari demonstratii de strada din ultimele decenii. Politicianul miliardar este suspectat de fraudare a subventiilor europene si…

- Multimiliardarul Babis, care conduce partidul populist ANO, a declarat agentiei CTK, preluata de DPA, ca nu crede ca se va ajunge la vot.Marti seara, la Praga este programata o noua manifestatie impotriva prim-ministrului; organizatorii se asteapta sa participe aproximativ 100.000 de persoane.…

- 'Ceea ce este scris (in raport) este grav si ar putea forma temeiul unei suspiciuni de culpa penala', a declarat duminica procurorul-sef al Cehiei, Pavel Zeman, la postul CT. Andrej Babis, liderul multimiliardar al partidului populist ANO, este fondatorul concernului Agrofert, cu interese in agricultura,…

- Bruxelles-ul ii cere premierului ceh Andrej Babis sa restituie 17,4 milioane de euro din subventii europene, estimand ca el se afla intr-o situatie de conflict de interese, informeaza sambata mass-media cehe, publicand un document prezentat drept un proiect al raportului de audit al Comisiei Europene,…

- Fosta membra a partidului social-democrat CSSD, in prezent independenta, Marie Benesova urmeaza sa fie numita marti de presedintele Milos Zeman, personaj extrem de favorabil premierului Babis si viitorului ministru al justitiei. Demonstrantii, care au scandat ''Justitie independenta!'', ''Nu suntem…

- "Cu prietenii nostri britanici am avut multa rabdare, dar chiar si rabdarea se epuizeaza. As dori ca in cateva ore sau zile Marea Britanie sa ajunga la un acord in privinta caii de urmat" a afirmat Jean-Claude Juncker, invitat la o emisiune a postului public de televiziune Rai 1. "Pana in…