- Seful interimar al DNA, Calin Nistor, a anuntat, marti, ca dosarul "Tel Drum", in care fostul lider PSD Liviu Dragnea este pus sub acuzare din 2017 pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si deturnarea de fonduri europene, va fi solutionat pana la sfarsitul acestui an.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, a afirmat ca situația posibilului conflict de interese al Rovanei Plumb a aparut dupa ce președintele AEP, Constantin Buica, pus de PSD, a anunțat ca nu va rambursa parte din bani catre PSD, pe campanie la europarlamentare.Acesta a catalogat acțiunea…

- Liviu Dragnea nu are liniște în celula sa de la penitenciarul Rahova. Fostul președintel PSD susține ca ancheta jurnaliștilor de la Rise Project &"Valiza&" nu ar fi adevarata, pentru ca s-ar baza pe scurgeri de informații de la DNA

- Inspectia Judiciara o cerceteaza disciplinar pe Alexandra Lancranjan, procurorul DNA care instrumenteaza de doi ani dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, pentru presupuse abateri savarsite cu ocazia publicarii de catre asociatia din care face parte a unui comunicat de presa legat de dosarul tragediei din…

- Premierul Viorica Dancila a decis eliberarea, la cerere, a lui Viorel Mocanu din functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Decizia a fost publicata, miercuri, 21 august, in Monitorul Oficial. Viorel Mocanu a anuntat la inceputul…

- Calin Nistor ramane procuror-sef interimar al DNA Foto Agerpres Calin Nistor ramâne procuror-sef interimar al DNA, dupa ce Sectia pentru procurori a CSM i-a prelungit mandatul cu înca sase luni, a anuntat marti ministrul justitiei, Ana Birchall. Magistratul este interimar…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, incarcerat la Penitenciarul Rahova, unde executa trei ani si jumatate de inchisoare in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman, a dat in judecata Inspectia Judiciara. Dragnea contesta o rezolutie a Inspectiei Judiciare care i-a clasat o plangere…