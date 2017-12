Stiri pe aceeasi tema

- Baietelul Mariei Constantin, aflat in grija fostului sot al cantaretei, a petrecut de minune sarbatorile de Craciun in compania fratelui sai vitreg, in varsta de doi ani. Codrut si David au colindat impreuna si i-au induiosat pe toti cei care i-au vazut!

- Imagini desprinse parca dintr-un razboi au fost surprinse in Cuba. 22 de oameni au fost raniti in urma unei explozii provocate de focuri de artificii. Printre victime sunt copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani.

- La mai bine de o jumatate de an de cand si-a taiat stomacul, Ozana Barabancea a topit 40 de kilograme. In inerviurile pe care le-a acordat in ultima perioada, ea a dezvaluit cat de mult i s-a schimbat viata. Si asta nu doar din punct de vedere estetic, ci si sufleteste. Jurata de la "Te cunosc de undeva!"…

- Pe un ecran apar patru imagini care au legatura cu viața personala a vedetelor invitate in aceasta ediție. Copiii stau cu spatele la ele, iar parinții mimeaza și chiar explica in cuvinte ce vad in imagini, insa exista și o lista de cuvinte interzise. Cine spune unul dintre cuvintele interzise este penalizat!

- Asa cum afirmam si cu alte ocazii, Constantin Bratescu a avut un substantial aport la volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, alcatuind nu mai putin de patru subcapitole. Dincolo de abundenta de termeni de specialitate ce caracterizeaza subcapitolul "Fitogeografia…

- Flori, lacrimi și mesaje impresionante la funeraliile Regelui Mihai. Romania și-a plans, cu adevarat, astazi Regele. O zi cat o istorie și un drum fara intoarcere al Regelui Mihai, dar care a deschis, dupa ani și ani, tot ceea ce a insemnat el pentru poporul roman. Din Gara Regala Baneasa, acolo unde…

- Narcisa Suciu s-a stabilit in urma cu 10 ani in Finlanda, tara natala a sotului ei, Veikko Miettinen, și foarte rar iși mai face apariția prin Romania. Artista, insa, nu a renunțat la marea sa pasiune, muzica și nu rateaza nicio ocazie sa-și intalneasca fanii. Astfel, cu ocazia sarbatorilor de iarna,…

- Are 76 de ani, dintre care aproape 60 i-a petrecut pe scena, si are o poveste de viata care i-ar putea inspira pe scenaristii de la Hollywood. Sofia Vicoveanca a facut marturisiri despre viata petrecuta in fata fanilor, dar si cea privata. Ea nu s-a ferit sa vorbeasca despre dramele care au marcat-o…

- Ozana Barabancea se poate mandri cu doi copii frumoși și talentați care par sa-i calce pe urme, ambii fiind elevi ai Liceului de Muzica George Enescu. Ozana Barabancea și fostul sau soț, Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat, au impreuna doi copii, pe Andrew, care tocmai a implinit 17 ani,…

- Ozana Barabancea și-a aniversat fiul, Andrew, care s-a trasnformat intr-un adolescent foarte simpatic. Ozana Barabancea, care a sabit peste 30 de kilograme in ultima perioada de timp , este mama a doi copii, o fata pe nume Gloria și un baiat care se numește Andrew. Zilele acestea, Ozana Barabancea,…

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos in ultimele luni, dupa ce si-a facut o operatie de micsorare a stomacului. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a uimit telespectatorii in editia de ieri a emisiunii. Cantareata a purtat o rochie lunga, de culoare rosu-aprins, care i-a scos in evidenta noua silueta.

- La una din cele mai scumpe scoli private de la noi, elevii si parintii sunt tratati pe masura banilor platiti! Pentru o suma considerabila, elevi norocosi au sansa unei educatii exclusiviste dar si activitatile de recreere puse la dispozitie sunt pe masura. Nu e de mirare ca in preajma vacantei de iarna,…

- “Lumea de maine nu poate exista fara morala, fara credinta si fara memorie. Cinismul si lasitatea nu trebuie sa ne ocupe viata”, este unul dintre mesajele pe care Regele Mihai a dorit sa il transmita romanilor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Fostul presedinte georgian Mihail Sakasvili a amenintat cu sinuciderea, dupa ce fortele de securitate din Kiev au facut perchezitii la locuinta acestuia. Fortele de ordine au descins în aceasta dimineata la locuinta fostului lider, iar acesta s-a urcat pe acoperisul cladirii si a amenintat…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea "Agenția VIP" despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis Oanei desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate…

- Momente dramatice surprinse de reporterii Neptun TV, la câteva minute dupa accidentul din Mamaia, când un barbat a fost spulberat de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Medicii se lupta sa îi salveze viața barbatului lovit în plin, în timp ce acesta traversa regulamentar. …

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…

- Los Angeles Auto Show 2017. Porsche a expus la salonul de la Los Angeles, modelul 718 Cayman GTS. Noile modele cu doua locuri 718 Boxster GTS și 718 Cayman GTS, sunt disponibile în România cu prețuri de la 68.

- Toate aceste constatari au fost facute in urma studiului "O privire asupra participarii la educatie folosind analiza pe cohorta", elaborat de Ministerul Educatiei Nationale – Institutul de stiinte ale Educatiei si UNICEF Romania, constatare fundamentala prin deschiderea ei spre zona economica, spre…

- Avertisment pentru parintii care iși lasa copiii pe internet: patru din cinci adolescenti sunt hartuiti pe retelele de socializare. Copiii nu spun nimanui, dar sufera in tacere. Asa au ajuns o parte sa fie depresivi, ba chiar sa compenseze lipsa prietenilor cu droguri si alcool, arata un studiu facut…

- Actrita Cristina Stamate a facut stop cardio-respirator si a murit in aceasta dimineata la 71 de ani. Actrita nu mai participa la spectacole in ultima vreme, iar inima i-a cedat in aceasta dimineata la Spitalul Floreasca din Bucuresti.

- Cristina Stamate a murit, luni dimineța, dupa un accident vascular. Ea era internata, în stare grava, la Spitalul Floreasca. Totuși, chiar daca ultima perioada din viața ei nu a fost cea mai fericita, actrița și-a savurat tinerețea din plin.

- Ozana Barabancea face o dezvaluire cu care da totul peste cap! Vedeta, prezenta si ea la ultimul eveniment la care a luat parte Stela Popescu, spune acum ce s-a intamplat in seara respectiva. Conform spuselor Ozanei Barabancea, in timpul evenimentului s-a declansat alarma si niciunul dintre ei nu a…

- Ozana Barabncea a facut un apel la fanii sai, care ar puta sa ajute o persoana care iși vinde mașina pentru a salva viața fiului ei. Artista lirica Ozana Barabancea, care in urma cu cinci luni și-a facut o operație de micșorare a stomacului , a cerut ajutorul celor care ii urmaresc activitate pe rețelele…

- Lumea a ramas fara Stela Popescu. A disparut un simbl al teatrului, dar ne ramân imaginile. Iar Stela Popescu si Alexandru Arsinel ne-au încântat ani la rând, de Revelion, cu umor de calitate.

- Putina lume stie ca Stela Popescu era apropiata si de sport, nu doar de teatru. Marea actrita a iubit foarte tare echipa Progresul Bucuresti.Au fost publicate imagini cu actrita pe stadionul Progresului in cartea lui Valentin Caltut, „Fotbal in Parcul cu Platani”.

- Stela Popescu a fost una dintre cele mai indragite actrite de la noi. A jucat in nenumarate piese de teatru si scenete impreuna cu Alexandru Arsinel dar si cu alti artisti cunoscuti. Citeste si Stela Popescu a murit la 81 de ani. Florin Piersic, sfasiat de durere: Am fost si raman indragostit…

- Ozana Barabancea, in colanți de latex dupa ce a slabit 40 de kilograme. Artista s-a pozat și a facut imaginea publica pe contul de socializare, spre surprinderea fanilor carora nu le-a venit sa creada cum arata vedeta acum. Ozana Barabancea continua sa surprinda. Daca zilele trecute a purat pentru prima…

- Ozana Barabancea, fața in fața cu iubita fostului soț. Jurata de la Te cunosc de undeva! și pianistul Sorin Terinte au divorțat in 2004, iar de ceva timp cei doi s-au impacat și se ințeleg foarte mine. Ozana Barabancea a declarat in cadrul emisiunii de la Antena Stars, ca se intelege foarte bine chiar…

- Ozana Barabancea a incalcat regula impusa de medicul care a operat-o. Jurata de la ”Te cunosc de undeva” a trecut in ultima perioada printr-o serie de schimbari despre care vorbește fara ocolișuri intr-un amplu interviu acordat Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”. Ozana…

- Aurelian Bazgu, Adrian Virlan, Razvan Neagu, Sorin Sanda, Alina Bazgu, Daniel Durigo si Daniela Bololoi sunt cei 7 membri ai echipajului care pornesc intr-o aventura unica pentru copiii cu autism: "2700 de mile pentru 2700 ore de terapie" la bordul velierului Andrew (Elan 434).

- Ozana Barabancea a plans din cauza Adrianei Trandafir, la Te cunosc de undeva! Un moment tulburator și foarte emoționant sambata, 18 noiembrie, cand Adriana Trandafir se va transforma in marea cantareața franceza Edith Piaf. „Daca mi-au dat lacrimile, inseamna ca ai intrat atat de mult in sufletul meu,…

- “Printre primele afișe din inceputuri, anii 50 ai secolului trecut”, a scris, pe o rețea de socializare, cel care a postat fotografiile. Post-ul Imagini de colecție. Primele afișe de spectacol de la Teatrul de Stat de Papuși Alba Iulia apare prima data in ProAlba .

- Ecologistul clujean Szakáts István a reușit sa surprinda într-o scrisoare nemulțumirile comunitații maghiare care a fost pusa în fața faptului împlinit prin amplasarea patinoarului în jurul grupului statuar Matei Corvin. Pâna…

- Fane Spoitoru murea, pe 7 aprilie 2016, intr-un spital din Israel. La mai bine de un an si jumatate de atunci, Claudia, una dintre cele doua fiice ale interlopului, revendica o parte din bunurile lasate de celebrul ei tata. Elena, vaduva si mama vitrega a Claudiei, ii pune, insa, piedica, de cand Fane…

- La aproape doi ani de la atentatul sangeros de la Bataclan, gruparea jihadista ISIS a facut public un afis in care apare Turnul Eiffel din Paris transformat intr-o arma. Imaginea teribila, dar si faptul ca teroristii au amenintat ca urmatoarele atacuri din Franta ii au drept tine pe copii i-a ingrozit…

- Putini sunt cei care isi mai aduc aminte ca in urma cu 17 ani, Lili Sandu facea parte din trupa „Trinity”, alaturi de buna ei prietena Ileana Lazariuc, nimeni alta decat actuala sotie a lui Ion Ion Tiriac.

- Doi adulti si noua copii, dintre care cel mai mare are 13 ani iar cel mai mic are 3 ani, au fost descoperiti de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Bihor traind intr-o saracie lucie, intr-o casa cu o singura incapere, la marginea comunei Tamaseu.

- O femeie a ajuns in vizorul autoritatilor pentru ca si-a lasat cele doua fetite singure in masina, in timp ce ea a plecat la cumparaturi in supermarket. Cheile erau in contact, iar copiii au pornit motorul.

- A fost o vreme cand Nicholas Medforth-Mills era febletea si mandria Majestatii Sale si era in carti pentru succesiunea la tron. In amintirea acelor vremuri, va invitam sa rasfoiti albumul cu amintiri al celor doi.

- Jojo promoveaza intens sintagma „te iubesc” prin intermediul bijuteriilor sau accesoriilor pe care le realizeaza , așa ca a devenit extrem de uzuala pentru ea. Actrița are o relație speciala cu copiii ei și le arata zilnic dragostea. Deși cei mai mulți evita sa rosteasca cele doua cuvinte, pentru Jojo…

- Pe canalul de YouTube al celor de la Replay a fost postat un filmuleț de 9 minute in care apare celebrul jurnalist Ioan Chirila la Campionatul Mondial din Mexic alaturi de Pedro Escartin, un celebru arbitru spaniol. ...

- Angelina si Brad Pitt au incercat sa isi protejeze copiii de "ochii curiosi" ai presei. Actorii au preferat sa fie discreti cu privire la viata de familie, insa pe masura ce copiii au crescut, controlul lor asupra lucrurilor s-a diminuat treptat.

- Averea virtuala face furori si in Romania. Copiii bogati ai Bucurestiului se alatura celor din Moscova, Dubai sau New York. Isi etaleaza bogatia pe un grup de pe reteaua Instagram, acolo unde orice click te duce catre un maserati, un lamborghini sau chiar un yacht.

- Imagini de colecție cu Florin Ristei, prezentate de Andrei Paunescu. ”Sunt noua ani de atunci. Era inceputul carierei mele muzicale in București”, a spus prezentatorul de la "Prietenii de la 11", privind cu nostalgie poza.

- Un tânar aflat vizibil sub influența substanțelor interzise a fost filmat pe bulevardul Mamaia, în stațiunea cu același nume. Adolescentul, care abia se mai ținea pe picioare, se deplasa cu greu, se așeza și se ridica iar, nehotarât în privința direcției, și executa…