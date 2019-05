Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au parcurs toate caile nationale de atac, reusind sa obtina o pedeapsa reala cu inchisoare pentru consilierul local din Corjeuti, care in februarie 2018 a lovit mortal cu masina un minor si a parasit locul accidentului rutier.

- Tribunalul București este așteptat sa pronunțe, luni, o prima decizie in dosarul in care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu e acuzat de luare de mita, spalare de bani, abuz in serviciu și constituire grup infracțional organizat. Procurorii au cerut inchisoare cu executare.Fostul primar…

- El Chapo se afla in inchisoare.Cel mai mare traficant din lume, El Chapo Guzman, are sanse mari sa stea toata viata in inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de toate capetele de acuzare, in procesul ce are loc in New York.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis l-au trimis in judecata pe inculpatul aradean care l-a ucis cu o drujba pe un barbat din localitatea timiseana Sanandrei, pentru omor calificat cu premeditare si alte infractiuni cu violenta, potrivit agerpres.ro.Prim procurorul Parchetului…

- Procurorii cer inchisoare pentru Felicity Huffman si alti parinti care au dat mita pentru a-si inscrie copiii la universitati americane de top. Huffman si alte 13 persoane au acceptat sa pledeze vinovat la acuzatia de participare la ceea ce anchetatorii au denumit “cea mai mare frauda privind admiterea…

- Sandra Gradinaru, avocata lui Mihai Plesu, a informat, sambata, ca a contestat toate procedurile efectuate in cazul clientului sau in dosarul de trafic de droguri in care acesta a fost retinut."Pana la acest moment nu ne-a fost prezentata vreo proba in sprijinul acuzatiei, ci doar aceasta…

- Instanța suprema ar putea da astazi prima sentința în dosarul Polaris, în care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz în serviciu și conflict de interese.

- Trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pentru ultraj, un tanar din Constanta a fost condamnat in prima instanta la 1,4 ani de inchisoare cu suspendare. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Ce spun procurorii In actul…