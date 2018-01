Caz socant. Un barbat este suspectat ca si-a ucis doi copii imediat dupa nastere si a ingropat trupurile sub o stanca

Stiri pe aceeasi tema

- Agentul de la Politia Rutiera Bucuresti Eugen Stan, suspectat ca ar fi molestat doi copii, a fost depistat cu ajutorul imaginilor video surprinse intr un lift. Viorel Gabriel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, spune ca, la acest moment, anchetatorii pot folosi…

- Bogdan Maleon si sotia nu au iesit din casa in ziua de sambata, decat el zece minute, timp in care a mers la un magazin din apropiere si a cumparat cateva lucruri. Astfel, este eliminata si varianta ca sotul sa-si fi petrecut noaptea de sambata in alta parte, iar sotia sa se fi sinucis pe baza unor…

- Un suspect in cazul de agresiune asupra celor doi copii ce a avut loc intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei a ajuns pe mana politistilor, din cate anunta televiziunile de stiri. Dupa mai multe zile de cautari, rastimp in care sute de politisti au incercat sa dea de urma pedofilului…

- Sase copii au fost raniti, vineri seara, in zona localitatii Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un sofer baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, apoi a fugit. Doua victime sunt in coma, transmite corespondentul Mediafax.

- Un barbat judecat la Alba Iulia pentru trafic de minori a fost condamnat la 6 ani, 6 luni și 4 zile de inchisoare. Decizia a fost pronunțata in 20 decembrie la Tribunalul Alba. Lingurar Mihaița Marius este acuzat ca a recrutat o minora in varsta de 15 ani, pe care, prin agresiuni fizice si psihice,…

- Un barbat, de 42 ani, din localitatea galateana Ivesti, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, in noaptea de Revelion, si-a batut crunt fiica, de sapte ani, cu o coada de topor, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Oana Hancu. Potrivit sursei…

- O copila de 7 ani, din judetul Galati, a fost batuta cu bestialitate de catre tatal sau, care a lovit-o in mod repetat cu o coada de topor in abdomen. Fata a ajuns in stare extrem de grava la spital, unde medicii au fost nevoiti sa-i scoata splina, astfel ca fata va ramane internata circa 50 de zile.…

- Un barbat suspectat de furtul a patru telefoane este cautat de Politia Capitalei.Potrivit oamneilor legii, banuitul a intrat intr-un oficiu si profitand de neatentia angajatei a sustras telefoanele de pe masa, cauzand victimei un prejudiciu de 20.000 de lei.

- Crima a avut loc intr-un bloc din municipiul Arad, in care locuia victima, un barbat in varsta de 62 de ani. Acesta era bolnav, imobilizat la pat si de cateva zile era in grija fostului ginere, un aradean de 41 de ani, la care fosta sa sotie apelase pentru ca ea era plecata la munca in strainatate.…

- La data de 23 decembrie a.c., barbatul de 63 de ani, din Zagra, cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si al munitiilor a fost prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud care a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar, pentru 60 de zile. De asemenea, la aceeasi…

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost trimisa in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru tentativa de omor. Marcuș Marcela este acuzata ca a pus in pericol viața unui barbat dupa ce l-a injunghiat cu un cuțit. Agresiunea a avut loc in 12 noiembrie 2017. ”S-a reținut…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Potrivit IPJ Constanta, 15 suspecti au fost retinuti pentru furt calificat prin metoda "Imprietenire". In cursul zilei de ieri, politistii din Constanta, impreuna cu procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta si cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii…

- Politiștii de investigatii criminale din cadrul Politiei Muncipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infractiunii de talharie calificata. Din cercetari, politiștii au stabilit ca, in noaptea de 18 spre 19 octombrie, P.Nicolae, de 19 ani,…

- Radu Vartic, un constructor din localitatea Bubuieci, a fost retinut de fortele de ordine in prezenta celor 6 copii ai sai, dupa ce a fost reclamat de un fost ofiter de politie ca l-a inselat de 3000 de dolari. Pentru ca sotii Vartic nu au deschis usa politistilor, care erau imbracati in civil, acestia…

- Un adolescent de 16 ani, din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, a fost arestat preventiv, acuzat ca a omorât un tânar de 21 de ani, cu care consumase, anterior, bauturi alcoolice și substanțe volatile. Anchetatorii au date ca agresorul a mutilat cadavrul. Potrivit unui comunicat…

- Un barbat din localitatea prahoveana Plopeni a fost retinut, marti, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, acesta fiind acuzat ca si-a ucis fratele cu multiple lovituri de...

- "Ironic, astazi generalul SRI Mitica Dumbrava, in loc sa mearga la brutarie, merge in Parlamentul Romaniei. Daca as fi acolo, i-as pune o singura intrebare: Daca o cunoaste pe procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan, ce relatii au, daca a sustinut-o si a sprijinit-o in cariera, daca a raportat…

- Un tanar fara permis a produs un accident in timpul nopții de luni spre marți, apoi a fugit și el, și cei doi pasageri din autoturism, ambii minori. Șoferul nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor și și-a continuat deplasarea urmarit de echipajul de poliție pana pe strada Principala…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat in totalitate, marți, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Parchetul General, apreciind ca managementul acestei unitați a fost unul eficient. "În urma deliberarilor,…

- Descoperire șocanta la Pata Rat, groapa de gunoi a Clujului. Cadavrul unui bebeluș a fost gasit printre gunoaie, cu lovituri la cap. Cei care au gasit fatul sunt oamenii care cauta printre gunoaie dupa plastic și mancare. Aceștia au sunat imediat la 112. Anchetatorii cred ca au de-a face cu un caz de…

- DCIM/100MEDIA/DJI_0107.JPG Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus ieri, 13 noiembrie 2017, punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pe o durata de 24 de ore, impotriva inculpatei MARCUȘ MARCELA, in varsta de 53 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au efectuat o percheziție la domiciliul unui barbat de 41 de ani, din Uivar, banuit de proxenetism. Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2017, cel…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a transmis, marti, ca femeia de 53 de ani care l-a injunghiat pe un barbat, duminica seara, dupa ce a baut cu el si cu prietena lui, a fost arestata preventiv. “Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 13.11.2017, punerea in mișcare…

- Un nou scandal a avut loc, vineri noaptea, in unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Targu-jiu. Un barbat de 34 de ani, din oraș, a sunat la 112 și a anunțat ca, in timp ce se afla la Caractere, a fost lovit de doi clienți, in urma unor discuții in contradictoriu. In urma…

- Turma a fost furata de un barbat și de o femeie, transmite Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au retinut doua persoane, un barbat, de 46 de ani, din Jina, si o femeie, de 27 de ani, din Sasciori, banuite de comiterea furtului unei turme…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Hunedoara, accidentul de munca in urma caruia un barbat a murit a avut loc, joi, in incinta unei societati care repara si intretine vagoane. "Victima are 55 de ani, din comuna Luncoiu de Jos, si a fost strivit intre tampoanele a…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, au formulat referat cu propunere de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile a lui Mihai Lespezeanu, cercetat pentru savarsirea infractiunii de tentativa la viol. Individul a vrut sa violeze o fetița de 10 ani. Acesta a fost…

- Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au retinut doua persoane banuite de comiterea furtului unei turme de oi de la un cetatean din comuna Sasciori. 44 din cele 50 de oi furate au fost recuperate si restituite proprietarului. La data de 8 noiembrie 2017, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes…

- Un barbat care a fost implicat in accidentul produs marți seara pe str. Baicului și soldat cu un mort, un ranit și mașini cuprinse de incendiu a fost reținut, in cauza fiind efectuate cercetari pentru ucidere din culpa, vatamare corporala și parasirea locului accidentului. Potrivit informațiilor…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de numitul: G.F.M, sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol si talharie calificata, prevazute si pedepsite de art. 218 alin. 1 din C.pen. si de art. 233 234 alin.…

- Duminica, 29 octombrie 2017, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de o femeie de 69 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca a fost sunata de catre un individ care a pretins ca este avocat si care i-a spus ca fiica sa a provocat un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. …

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus trimiterea in judecata a lui Vladimir Krivokuca, cetațean sarb, pentru evaziune fiscala in forma continuata. Din probatoriul administrat in cauza, rezulta ca, in cursul anului 2009, inculpatul, in calitate de administrator al unei…

- Barbatul de 52 de ani, din municipiul Motru, arestat preventiv pe 1 august, dupa ce și-a ucis iubita, care implinise 34 de ani, a fost trimis in judecata pentru omor, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Ieri, Ion Jianu a fost prezentat in fața instanței, care a analizat…

- Tribunalul Constanta a dispus aseara arestarea preventiva a barbatului de 58 de ani, din Constanta, suspectat de omor. Cel in cauza este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Potrivit magistratilor, sambata seara, inculpatul si ar fi ucis prietenul de pahar. Victima avea…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, au realizat prinderea in flagrant a unui agent de politie, din cadrul Politiei Judetene Giurgiu, dupa ce a primit, cu titlu de…

- Un individ din Bosanci a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava pentru ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu milioane de lei. Prin rechizitoriul de sesizare a instantei de judecata, Dragos Stanescu va trebui sa raspunda pentru comiterea mai multor ...

- Patru persoane sunt cercetate in cazul barbatului gasit impuscat intr-un lan de porumb, la Bizighesti, in seara zilei de 30 septembrie a.c. Incadrarea juridica a faptei a fost schimbata din omor in ucidere din culpa, iar pana la acest moment nu au fost luate masuri preventive in acest caz. Pe…

- Magistratii Tribunalului Timis au emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele unui barbat de 52 de ani care a violat in repetate randuri o minora de 12 ani din comuna timiseana Cerneteaz, pe care o acosta cand aceasta iesea de la scoala. ''Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis…