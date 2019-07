„Președintele Romaniei va solicita in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 30 iulie a.c., o ancheta completa privind modul in care a acționat in acest caz fiecare instituție responsabila. In situația in care se va dovedi ca s-au luat masuri greșite sau cu intarziere, vinovații vor trebui aspru sancționați. De asemenea, toate problemele care vor fi identificate este obligatoriu sa fie rapid rezolvate pentru ca siguranța cetațeanului trebuie sa fie garantata de instituțiile statului", se arata intr-un comunicat transmis de Administrația Prezidențiala.