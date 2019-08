Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre ancheta privind crimele odioase din Caracal. Fiica lu Gheorghe Dinca, Daniela a reacționat dupa ce au aparut informații potrivit carora Gheorghe Dinca ar avea un complice, un fost partener de afaceri pe nume Gigel Firica, iar nora acestuia ar fi, culmea, in…

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, susține ca tatal sau nu a fost violent in familie. Dinca este cercetat pentru uciderea și violarea Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, in dosarul oribilelor crime de la Caracal. Danila Dinca a declarat la Antena 3 ca nu a reușit sa ia legatura cu tatal ei, dupa…

- Intrebata daca a discutat cu tatal ei, Daniela Dinca a raspuns: "Nu am vorbit cu tatal meu, credeti-ma, nu! Nu avem cum sa luam legatura cu el". In ceea ce priveste informatiile conform carora ar face parte dintr-o retea de trafic cu minore, raspunsul femeii a fost: "Nu fac parte din nimic, in curand…

- Daniela Dinca a spus ca nu avea o relație apropiata cu tatal sau, pe care ultima data l-a vazut la inmormantarea bunicii sale, anul trecut, de Paște. ”Nu am nicio legatura. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde sti ce se intampla. Din punctul nostru de vedere, ne exprimam compasiunea fata de…

- Dupa ce au aparut informații potrivit carora fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela Dinca le-ar fi facut unor afaceriști italieni propuneri de a le face rost de fete, un astfel de afacerist a intrat in legatura telefonica la Antena 3 și a oferit detalii bomba in cazul momentului.

- ARAD. Un om de afaceri din Arad, care o cunoaște pe fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat, joi, pentru Mediafax, ca aceasta le-ar fi propus unor italieni sa le duca fete pe un domeniu de vanatoare. Acesta spune ca unii investitori italieni sunt dispuși sa dea declarații in acest sens. Nicolae…

- Daniela Dinca, fiica barbatului arestat in cazul rapirilor de la Caracal, a avut legaturi foarte stranse cu un om de afaceri italian acuzat ca a facut trafic de munitie. Italianul, care a cumparat in judetul Arad un domeniu de vanatoare si 2.500 de hectare de teren agricol, a murit in februarie 2019.…

- Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, susține ca familia ei va transmite un punct de vedere cu privire la faptele tatalui ei, in urmatoarele zile.