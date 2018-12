CASTIGATOR EXATLON 2018. Surpriza zilei de sambata a fost Alin Andronic, care desi grav accidentat la genunchi, a decis sa concureze pe semnatura si sa ajunga in cele din urma in finala, impreuna cu colegul sau Iulian Patea. Cristi Pulhac a fost invins in duel si paraseste competitia.

Nici colega lui faimoasa, Madalina Predoi nu a reusit sa faca fata presiunii. Desi in jocul care ar fi dus-o direct in finala, conducea detasat, a pierdut pana la urma in fata tinerei de 21 de ani, Corina Petrut. La duel razboinica Beatrice Olaru s-a impus fara drept de apel.

Astfel, duminica, 16…