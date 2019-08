Carnea de vită, interzisă în campusul unei universităţi londoneze pentru protejarea climei Interdictia comercializarii produselor care contin carne de vita va intra in vigoare in magazinele din campus in luna septembrie, a anuntat universitatea din capitala britanica intr-un comunicat, deoarece cresterea bovinelor este considerata o ramura a zootehniei mare consumatoare de apa si pentru care sunt realizate numeroase defrisari. In vederea indeplinirii obiectivului de a deveni neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon pana in anul 2025, se va aplica, de asemenea, o penalitate de 10 pence (aproximativ 10 eurocenti) pe sticlele de plastic si tacamurile de unica folosinta. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

