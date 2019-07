Carnagiu în Afganistan: atac cu maşină-capcană şi arme de foc în Kabul Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata.



Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. El a mai precizat ca fortele de securitate au ucis cinci atacatori. Un informator taliban a fost identificat si arestat de politie in zona, informeaza Agerpres.



In imaginile difuzate pe social media se puteau vedea fetele insangerate ale elevelor, una dintre ele tinand in mana un carnet… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

