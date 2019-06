Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan a declarat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca este important ca partidul sa dea dovada de ”unitate si consecventa”. ”A fost o sedinta in care absolut toata lumea si-a spus punctul de vedere. Eu cred ca este important ca acest partid sa dea dovada de…

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit vineri pentru a analiza si valida candidaturile depuse pentru conducerea partidului (presedinte, presedinte executiv si secretar general), dar si pentru a stabili agenda Congresului extraordinar, care urmeaza sa aiba loc sambata.

- Deputatul PSD Olguta Vasilescu si-a exprimat speranta miercuri ca în cadrul sedintei Comitetului Executiv National sa se ia o decizie de restructurare a Guvernului, considerând ca Tudorel Toader ar trebui sa paraseasca functia de ministru al Justitiei."Eu sper ca da, de ce sa nu…

- Intrebat in legatura cu faptul ca liderii PSD discuta miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, remanierea lui din functie, Tudorel Toader a precizat: "Nu vreau sa va raspund de mii de ori la intrebare, pare asa un exercitiu sa vedeti daca tin minte ce am raspuns anterior. (...) Maine voi…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 10 aprilie 2019. Lia Olguța Vasilescu, ajunsa consiliera a premierului Viorica Dancila, a reușit sa impuna, printre actele adoptate, și demararea lucrarilor pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma, cu ocazia Zilei Jandarmeriei, ca aceasta institutie are un rol important in societatea romaneasca, fiind unul dintre pilonii de baza ai sigurantei si ordinii publice. "Cei 169 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane reprezinta deja…