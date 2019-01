Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Bangkok au inceput sa iși puna sutiene și chiloți pe fața pentru a-și acoperi gurile. Conform Dailymail, țara a ramas fara maști de protecție impotriva poluarii. Capitala Thailandei...

- Fata in varsta de 18 ani s-a baricadat intr-o camera de hotel de la aeroportul din Bangkok, pentru a nu fi trimisa cu forta inapoi in Arabia Saudita, unde sustine ca familia sa vrea sa o ucida pentru ca a renuntat la islamism. Ea a spus ca se afla in Thailanda doar in trecere, destinatia finala fiind…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va solicita Arabiei Saudite o actualizare a investigatiei privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, in timpul unei calatorii la Riyadh si in Orientul Mijlociu care va avea loc saptamana viitoare, a anuntat vineri Departamentul de Stat, relateaza Reuters.

- DIN EPISODUL ANTERIOR In martie 2016, in al doilea mandat al lui Reghecampf, FCSB a achiziționat un aparat german pentru ozonoterapie, care poate fi folosit la autohemoterapie, metoda interzisa in sport Clubul și doctorii din ultimii ani recunosc ca jucatorii FCSB au facut insuflații rectale cu ozon.…

- Indicele de masa corporala (IMC) mare, dar si o valoare prea mica a IMC sunt asociate unui risc ridicat de deces din cauze diverse, conform concluziilor unui studiu publicat recent de Facultatea de igiena si medicina tropicala din Londra (LSHTM), citat joi de Xinhua, scrie Agerpres.Studiul,…

- Indicele ROBOR la trei luni a coborat la 3,34% pe an, de la 3,38% pe an, vineri. BNR a mai organizat la inceputul acestei luni o operatiune de tip repo prin care a oferit bancilor 9,7 miliarde de lei. In luna septembrie, BNR a realizat trei operatiuni de tip repo, prin care a oferit bancilor 16,9 miliarde…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a discutat la telefon de doua ori in doua zile cu omologul sau mexican, Luis Videgaray, despre caravana cu solicitanti de azil care se indreapta catre SUA, a anuntat marti Departamentul de Stat al SUA, citat de agentia Xinhua preluata de Agerpres. Pompeo…

