- Primaria Capitalei anunta ca vineri, 30 noiembrie, se vor aprinde luminitele de Craciun in Bucuresti, de la ora 19.00. In aceeasi zi se va deschide si Targul de Craciun, amenajat in Piata Constitutiei.

- Locuitorii din București și județul Ilfov vor primi 500 de lei pe luna de la Primaria Capitalei, ca decont pentru combustibilul pe care il consuma daca folosesc in comun un autoturism personal pentru deplasarea in aceeași direcție, catre București sau catre Ilfov, potrivit unui proiect de hotarare aprobat…

- "Pregatirile sunt in toi pentru a aduce magia Sarbatorilor de iarna la Targul de Craciun București!", anunta Primaria Capitalei, pe pagina de Facebook. Targul de Craciun din Bucuresti va fi deschis intre 30 noiembrie – 26 decembrie 2018, in Piața Constituției, iar intrarea este libera.…

- Primaria Capitalei propune decontarea combustibilului folosit de bucureștenii care impart mașina atunci cand iși duc copiii la școala. Este o incercare a administrației Bucureștiului de a decongestiona traficul in Capitala. Potrivit proiectului, persoanele care folosesc in comun un autoturism pentru…

- Municipalitatea arata ca, la sfarsitul anului trecut, in Romania erau aproape 6 milioane de autoturisme inmatriculate in circulatie, in Bucuresti fiind 17,6 la suta dintre ele, iar in Ilfov – 2,21 la suta. In perioada 2014-2017, numarul de masini inmatriculate in aceasta regiune a crescut, mai ales…