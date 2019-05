Stiri pe aceeasi tema

- „The Whistlers/ La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, sambata, 18 mai, la ora locala 22.00, la Grand Theatre Lumiere. O a doua proiecție este programata sa aiba loc in aceeași sala, duminica, 19 mai, de la ora locala 08.30, și va fi urmata de…

- Festivalul de Film de la Cannes debuteaza marti seara cu multe staruri, vedete in tinute stralucitoare pe covorul rosu si un film cu zombie, regizat de Jim Jarmusch, cu Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop si Selena Gomez in distributie, care vor lansa o editie ce va fi marcata de prezenta unui numar…

- Cannes 2019, celebrul Festival Internațional de Film, ajuns la cea de-a 72-a ediție, se desfașoara intre 14-25 mai 2019, in celebrul oraș de pe Riviera Franceza. Deși premiile filmelor intrate in competiție, dar și prezența lui Alain Delon, care va obține in acest un Palme d'Or onorific, sunt subiectul…

- Mai este puțin și se da startul unei noi ediții a Festivalului de Film de la Cannes. De pe 14 pana pe 25 mai, toți iubitorii de film vor merge in orașul francez, pentru a desemna caștigatorul mult ravnitului Palme d’Or.

- Nouasprezece filme vor concura anul acesta in competitia Festivalului de Film de la Cannes, potrivit listei initiale anuntata joi de delegatul general al evenimentului, Thierry Fremaux, si citata de AFP, printre productiile selectate numarandu-se ''La Gomera'' de Corneliu Porumboiu.…

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre și Luc Dardenne, Ken Loach și Corneliu Porumboiu au fost incluse in competiția pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediția de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunțat, joi, organizatorii evenimentului,…

- Regizorul american John Carpenter, maestru al genului fantastic, va fi recompensat, in cadrul editiei din 2019 a Festivalului de la Cannes, cu trofeul Carrosse d'or, premiu anual decernat de Societatea franceza a regizorilor de film (SRF), a precizat organizatia, joi, intr-un comunicat, potrivit…

- Peliculele produse de compania americana Netflix nu vor fi incluse in competiția oficiala a Festivalului de Film de la Cannes, pentru al doilea an consecutiv, relateaza theguardian.com, potrivit Mediafax.Anul trecut, directorul artistic al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux,…