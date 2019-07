Caniculă în Europa: Temperatură record de 43,4 grade Celsius în Catalonia Un val de caldura extrema a cuprins la sfarsitul saptamanii trecute Spania, unde au fost inregistrate mai multe temperaturi record - intre care 43,4 grade Celsius in orasul catalan Lleida, relateaza dpa. Ruben del Campo, purtatorul de cuvant al agentiei de meteorologie AEMET, a declarat luni pentru agentia de presa spaniola Europa Press ca temperaturi record au fost inregistrate si in alte sase orase din Spania. Cea mai mare temperatura a fost inregistrata sambata in Lleida. Precedentul record de temperatura in acest oras din Catalonia a fost de 41,2 grade inregistrat pe 7 iulie 2015, a precizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

