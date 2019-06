Canicula face victime. Adolescent decedat de la insolație Un tanar 17 ani, aflat la cules in Andaluzia, a murit vineri dupa ce a facut insolatie, fiind prima victima semnalata oficial a caniculei care afecteaza Spania si o parte din Europa, informeaza AFP. Potrivit autoritatilor din Andaluzia (sud), pe tanar l-a luat ameteala si a plonjat in piscina domeniului unde lucra, insa cand a iesit din apa, a avut convulsii. Spitalizat de urgenta in orasul vecin Cordoba, acesta "a murit dupa ce i s-a facut un masaj cardiac", se indica in comunicatul guvernului regional. Spania se confrunta cu un val de caldura extrema pentru luna iunie,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

