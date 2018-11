Stiri pe aceeasi tema

- USR a inceput, sambata, la Brasov, dezbaterea finala din campania interna a partidului pentru alegerile din PE. Printre candidatii inscrisi la europarlamentare se numara fostul candidat al USB pentru Primaria Sector 1, Clotilde Armand, si Adrian Coman, cunoscut prin „Cazul Coman-Hamilton". 80 de membri…

- Intr-o scrisoarea deschisa semnata de 100 de membri ai USR, aceștia ii transmit lui Dan Barna ca se așteptau ca liderul partidului sa fie echidistant, nu sa iși exprime public susținerea pentru cinci din cei 82 de candidați inscriși in cursa interna pentru europarlamentare.Documentul transmis…

- 11 din cei peste 80 de membri USR, care s-au inscris in campania electorala interna pentru una din cele 7 Post-ul Campanie interna in USR! Candidații pentru un loc pe lista de Europarlamentare au venit la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- USR isi va anunta candidatii pentru alegerile europarlamentare cel tarziu in 29 noiembrie, primii 15 de pe lista urmand sa fie desemnati in cadrul alegerilor interne din partid, a precizat vineri, presedintele partidului, Dan Barna. "Candidatii ii veti sti cred ca pe 28 sau 29 noiembrie, practic,…

- Foștii lideri PNL Crin Antonescu, Vasile Blaga și Alina Gorghiu, precum și actuali europarlamentari precum Siegfried Mureșan sau Cristian Bușoi se numara printre liberalii care s-au inscris in cursa interna pentru lista de candidați la alegerile europarlamentare. Președintele partidului, Ludovic Orban,…

- USR este primul partid parlamentar care a anunțat lista persoanelor ce urmeaza sa fie desemnate, prin vot intern, pentru a candida la europarlamentare. Printre cei peste 80 de candidați inscriși, membrii USR, se afla și trei bacauani. USR iși va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ​Siegfried Mureșan și-a depus candidatura luni pentru un nou mandat de europarlamentar, in cadrul cursei interna a PNL pentru desemnarea candidaților, potrivit unui comunicat de presa. Mureșan s-a inscris in PNL in luna mai, plecand de la PMP.