Stiri pe aceeasi tema

- Strategia PSD este aceea a uzurii si a confiscarii: pe de o parte, nu exista saptamana, de o vreme incoace, in care Liviu Dragnea sa nu puna in scena un Birou Politic, un Comitet Executiv, o intalnire cu mai-marii partidului; pe de alta parte, televiziunile de stiri si in general institutiile media…

- Cate șanse mai are președintele la un nou mandat in condițiile in care sprijinul pentru el este din ce in ce mai limitat in acest moment? A fost una dintre intrebarile la care a raspuns analistul politic Bogdan Chirieac, sambata, in emisiunea de seara de la Romania Tv. ”Klaus Iohannis nu mai…

- In caz contrar, informeaza Romania TV, Liviu Dragnea il va contacta telefonic pe președintele Klaus Iohannis. Intrebat daca va raspunde președintele la telefon, Bogdan Chirieac a precizat „Cu domnul Iohannis, nu poți sa știi daca va raspunde sau nu la telefon”. „Dar eu nu cred ca trebuie așteptat…

- Victor Ponta susține ca din partea PSD, la alegerile prezidențiale de anul viitor, va candida liderul partidului. „De la PSD tot timpul a candidat la funcția de președinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la postul…

- Traian Basescu este de parere ca in turul doi al alegerilor prezidențiale vor ajunge Klaus Iohannis și cel mai probabil candidatul PSD, daca social democrații vor nominaliza o persoana care sa poata ține pasul cu actualul președinte. Fostul președinte considera ca Liviu Dragnea este varianta…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca actuala coalitiei va ramane la guvernare chiar daca s-a incercat sa se bage fitile. “Ramane, va spun fara niciun fel de ezitare. Am vazut ca in ultima vreme s-a incercat foarte mult, foarte mult s-a incercat sa se bage…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, intr-o interventie in direct la Romania TV, rezultatele unui sondaj de opinie realizat de DC News, privitor la intentia de vot pentru alegerile prezidentiale. "Pe acest esantion au votat aproape 40.000 de persoane, daca adunati repondentii, iar…

- Romania TV a prezentat, marți seara, cateva inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD! Acesta spune ca PSD e un ”partid de maimuțe” pentru ca social-democrații au acceptat sa aiba incredere in Liviu Dragnea la prima nominalizare de premier dupa alegerile parlamentare, cand a fost…