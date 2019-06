Când e vorba de antifumat, alegătorii nu au dreptul la opinie! Zice un deputat USR - Tudor Pop, aflat probabil sub influența altor arome A doua saptamana dupa ce au obtinut un scor istoric in alegeri alaturi de PLUS, cei de la USR s-au gasit in mijlocul unei furtuni politice. Motivul: un proiect de lege anti-tutun , care prevede ca reclamele la tigari si sponsorizarea produselor din tutun sa fie interzise. Chiar daca concret fumatorii nu ar fi afectati, initiativa a fost primita cu un val de reactii negative. Totul a escaladat spre finalul saptamanii, cand deputatul USR Tudor Pop, vrand sa apare proiectul, a scris pe Facebook: "Multumim, dar de data asta… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Fostul ministu al Muncii, Olguța Vasilescu, acuza PNL ca vrea sa taie salariile și sa dea afara 500.000 de bugetari. Ea se refera la o declarație a șefului liberalilor, Ludovic Orban, care spusese însa ca „salariile din sectorul public nu trebuie sa creasca decât dupa ce cresc salariile…

- Val de ironii pe rețelele de socializare la adresa europarlamentarului Maria Grapini, care s-a felicitat singura pe Facebook, dupa ce a distribuit un articol din Evenimentul Zilei. Grapini a scris: "Mulțumim! Felicitari, Maria Grapini!"

- ”Mulțumim! Felicitari, Maria Grapini!” – ai crede ca cineva transmite asta. Altcineva, nu chiar Maria Grapinii. Dar, vorba unei reclame, meriți sa fii surprins. Din nou! Pentru ca e vorba de Maria Grapini. ”Mulțumim! Felicitari, Maria Grapini!” este modul in care europarlamentarul Maria Grapini a ales…

- Alianta USR-PLUS acuza Posta Romana de abuz, pentru ca refuza sa distribuie pliante. "Poșta Romana, trompeta PSD Suntem in fața unui nou abuz. Poșta Romana refuza sa distribuie pliantele electorale ale Alianței 2020 USR PLUS in județele Giurgiu și Tulcea. Motivul? Conține un indemn…

- ''Domnul Tudorel Toader prefera sa posteze niște articolașe care se autodistrug. Ultima postare a domnului Toader care nu s-a autodistrus pe mine m-a șocat. A avut un schimb polemic elegant cu domnul Adrian Severin. Schimbul polemic dintre danșii chiar nu ma intereseaza, in schimb ma intereseaza…

- Rețeaua mobila Orange nu este in prezent disponibila. Intr-un mesaj postat pe Facebook, compania informeaza ca specialiștii din departamentul Tehnic lucreaza la remedierea problemei. Mai multi clienti ai retelei de telefonie mobila Orange au reclamat ca nu au semnal pe telefoane, nu pot accesa internetul…

- Asociatia Ordinul Cavalerilor de Hunedoara (A.O.C.H.), persoana juridica de drept privat (O.N.G. – Organizație Neguvernamentala) fara scop patrimonial, apolitica, inființata in anul 2006 pentru a contribui la promovarea și dezvoltarea cultural-artistica si turistica a Municipiului și Judetului Hunedoara…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a comentat, vineri seara, pe Facebook, scandalul acreditarilor de la minister. În postare, ministrul îl acuza pe jurnalistul ProTV Ovidiu Oanța ca nu ar fi respectat regulile Ministerului Justiției fara a preciza despre ce reguli ar fi vorba."O…