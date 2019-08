Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a respins, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul legislativ privind amnistie și grațiere, anunța Mediafax.Deputații au respins inițiativa cu 177 „pentru” respingere, un vot impotriva și doua abțineri. Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii. Legea ajunge in plenul Camerei, la votul final.Proiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache si adoptat tacit de Senat…

- Fostul secretar general PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat, joi, la anunțul PSD-ALDE legat de respingerea proiectului legislativ privind amnistia și grațierea. El a afirmat ca „e cumplit” daca liderii coaliției uita de abuzurile și ticaloșiile petrecute în ultimii ani în…

- Coalitia de guvernare a decis miercuri, la Vila Lac 1, sa respinga in Parlament proiectul de lege privind amnistia și grațierea, aflat in comisiile de specialitate din Camera Deputaților. Urmeaza o noua șe„Astazi a avut loc o noua ședința a coaliției de guvernare PSD-ALDE, o discuție care…

- „Actualii judecatori ai Curții Constituționale au dovedit din pacate, inca o data, prin decizia de astazi, ca sunt varful de lance al penalilor din politica romaneasca, lasand acestora portița de a-și acorda amnistie și grațiere pentru faptele de corupție. Așteptam motivarea deciziei CCR, dar sunt…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, legea darii in plata, iar printre situațiile care sunt considerate "impreviziuni" la plata creditului intra și devalorizarea cu mai mult de 20% a monedei naționale in raport cu moneda in care a fost contractat creditul, potrivit mediafax.Plenul…

- Actul normativ modifica art.25 alin.(4) lit.i) din legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu referire la cheltuielile care nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in sensul ca cei care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, precum si cei care acorda burse private scad sumele aferente…

- Deputatii puterii si cei ai opozitiei au avut marti un schimb de replici la sedinta comuna a comisiilor juridica si de aparare in care se dezbate proiectul de modificare a unor acte normative in domeniul ordinii si sigurantei publice, reprezentantii...