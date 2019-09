Stiri pe aceeasi tema

- Medicul veterinar deputat buzoian a participat la o noua ședința „pe teren” a Comisiei de Agricultura, a vizitat mai multe obiective economice și a stat de vorba cu fermierii și procesatorii din domeniul agricol din Bihor. Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii…

- Proiectul de lege privind recursul compensatoriu va fi dezbatut in plenul Camerei Deputatilor saptamana viitoare, au decis miercuri deputatii juristi. Deputatii PSD din Comisia juridica au sustinut ca sunt de acord cu abrogarea recursului compensatoriu, insa au justificat aceasta amanare a dezbaterilor…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a fost convocata, de urgența, la solicitarea Opoziției, pentru a dezbate Legea recursului compensatoriu. Comisia lucreaza in paralel cu plenul, urmand ca ulterior Legea sa fie abrogata, informeaza Mediafax.Deputații au votat intrunirea Comisiei juridice…

- Deputații din Comisia pentru Industrii au votat marți pentru eliminarea prevederilor din OUG 114/2018 privind reglementarea prețurilor la gaze și energie electrica. Practic, au votat pentru revenirea la situația dinainte de apariția acestei controversate OUG 114 cand piața energiei era deja liberalizata,…

- ​Deputații din Comisia pentru Industrii au votat marți pentru eliminarea prevederilor din OUG 114/2018 privind reglementarea prețurilor la gaze și energie electrica. Practic, au votat pentru revenirea la situația dinainte de apariția acestei controversate OUG 114 când piața energiei era deja liberalizata,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii. Legea ajunge in plenul Camerei, la votul final.Proiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache si adoptat tacit de Senat…

- Proiectul de lege privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale a fost trimis la Comisia juridica pentru intocmirea raportului si va intra miercuri in dezbaterea si votul plenul Camerei Deputatilor, anunța AGERPRES.Decizia a fost luata luni de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.…

- UMDR critica Codul administrativ adoptat prin Ordonanta de Urgenta Cseke Attila. Foto: Agerpres. Liderul grupului parlamentar al UDMR din Senat, Attila Cseke, a declarat ca este inacceptabil Codul administrativ adoptat printr-o ordonanta de urgenta de Guvernul de la Bucuresti, deoarece în…