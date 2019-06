Calugarii belgieni din ordinul trapist care produc unul dintre cele mai apreciate sortimente de bere din lume s-au orientat spre vanzarile online pentru a se asigura ca productia lor - realizata in serie limitata - va ajunge direct la iubitorii acestei bauturi artizanale si nu la speculanti, informeaza Reuters.



Abatia Sfantul Sixtus, in care traiesc 19 calugari, produce bere din anul 1839 si a inceput sa o vanda catre public in 1878, insa in serie limitata si cu vanzari controlate, pentru a se asigura ca procesul de fabricare a berii nu prevaleaza in fata vietii monahale si nu produce…