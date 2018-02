Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt câtiva dintre „capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind „un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a tinut un discurs in cadrul unui eveniment organizat de fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, in care a vorbit despre "tentaculele statului paralel" si a declarat ca europarlamentari romani si functionari romani din Comisia Europeana au dezinformat membrii…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Tudose, atac pe fața la Liviu Dragnea, in contextul relației sale cu serviciile: „Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a spus premierul, facand aluzie la dezvaluirile facute recent de fostul premier Victor Ponta, care afirma ca președintele PSD a taiat porci…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment – si cred ca acesta s-a consumat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat vineri informatia aparuta in spatiul public privind existenta unui mandat de supraveghere pe numele sau in 2014, subliniind ca acesta a vizat perioada campaniei electorale dinaintea alegerilor prezidentiale. "Interceptarea, evident,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constitutiei, ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru „a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel” și menționeaza ca ”Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca se va prezenta la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, dar asteapta ca, mai intai, la comisie sa fie audiati fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, si fostul director al Serviciului, George Maior."Ma…

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca, in opinia sa, intr-o perioada foarte scurta, Liviu Dragnea va demisiona de la sefia Camerei Deputatilor.''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada…

- CSM sesizata in legatura cu declaratiile lui Calin Popescu-Tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Foto: Agerpres. Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa înceapa o serie de verificari…

- "Este o denaturare grosolana a evenimentului. Eu am fost invitat la o dezbatere, de Grupul de Dialog Social. La aceasta dezbatere am intrebat cine sunt invitati, mi s-a confirmat ca au fost invitati reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare, reprezentanti ai societatii civile, ai uniunilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- Ponta, despre participarea lui Dragnea la taierea porcului, alaturi de Kovesi: Acum e luptator cu statul paralel, atunci era parte a lui, a spus fostul premier, duminica, la Antena 3 . Ponta a spus ca nu are imagini de la taierea porcului și nici nu știe de existența acestora. El a precizat ca de obicei…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

- România nu s-a desprins de trecutul ei si de practicile regimului comunist, a declarat, marti, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care considera ca în ultimii ani se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive, precum fabricarea dosarelor, încarcerari…

- "Referitor la acest subiect, o singura precizare, faptul ca presedintele isi doreste o justitie independenta si puternica, iar beneficiarul este societatea", a declarat Madalina Dobrovolschi, purtator de cuvant al Presedintiei. Intrebata daca a existat vreo discutie intre presedintele Klaus…

- Claudiu Manda a afirmat ca Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi erau "inversunati" pe fostul candidat la prezidentiale Mircea Geoana pentru ca acesta a declarat in spatiul public ca, daca ar fi iesit presedinte, l-ar fi mentinut in functia de procuror sef DNA pe Daniel Morar, insa nu si pe cei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii "prezinta" sefului statului, Klaus Iohannis "un membru important al statului paralel" - sefa instantei supreme, Cristina Tarcea, si "un modus operandi al acestei grupari de putere ilegitima", el facand referire la declaratii ale Cristinei Tarcea legate…

- Prezența lui Kovesi la locuința lui Gabriel Oprea în turul doi al alegerilor prezeidențiale din 2009 ar fi confirmata de marturiile din dosarul de la Parchetul General, potrivit opiniei separate a judecatoarei CCR. Parchetul General a clasat dosarul, pe motiv ca nu au existat…

- Fostul selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei și fost senator PSD și ulterior UNPR, Anghel Iordanescu (cunoscut și ca Nea Puiu) a fost și el prezent in noaptea alegerilor din 2009 in casa fostului vicepremier Gabriel Oprea alaturi de Laura Codruța Kovesi, Vasile Dancu, Dan Andronic, Neculai…