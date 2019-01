Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 17 IANUARIE 2019: Dupa moartea parinților sai, la varsta de 20 de ani, acesta a fost marcat de cuvintele auzite in biserica “Daca voiești sa fii desavarșit, du-te, vinde averea ta, da-o saracilor și vei avea comoara in cer; dupa aceea, vino și urmeaza-Mi” (Matei 19, 21). Aceste cuvinte…

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Sfantul Prooroc Ioan Botezatorul este considerat ca fiind una…

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului i-a inmanat duminica mitropolitului Epifanie decretul ce confirma crearea Bisericii ortodoxe ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Evenimentul, ce incheie procedura de recunoastere a Bisericii…

- Duminica, 6 ianuarie 2019, la sarbatoarea Botezului Domnului, dupa Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel va oficia Sfintirea cea Mare a apei (Slujba Agheasmei Mari) in fata Resedintei patriarhale (dupa ora 11.30). In curtea Catedralei patriarhale vor…

- Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca cele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa paseasca in viata publica, de aceea Biserica mai numeste Boboteaza si "Aratarea Domnului", "Dumnezeiasca Aratare" sau "Epifania", aceasta din…

- Peste 30 de mii de oameni au participat la Bucuresti la slujba de sfințire a Catedralei Mantuirii Neamului. Ceremonia religioasa a fost oficiata de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului si de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel impreuna cu un sobor de preoti.

- Postul Craciunului presupune ajunarea timp de patruzeci de zile a Proorocului Moisi, dar si postul patriarhilor din Vechiul Testament. La fel precum cei de atunci asteptau venirea Mantuitorului pe Pamant cu post si rugaciune, asa se cuvine ca toti credinciosii sa astepte si sa intampine prin ajunare…

- OrtodoxeSf. Mc. Marcian si Martirie, Valerie si Hrisaf; Sf. TavitaGreco-catoliceSf. m. Marcian si Martiriu Romano-catoliceSs. Crisant si Daria, soti m.; Mina, ostas m. Sfintii Mucenici Marcian si Martirie sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox…