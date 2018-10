Stiri pe aceeasi tema

- In Baza Aeriana de Instruire si Formare a Personalului Aeronautic (BAIFPA) din localitatea Boboc, judetul Buzau, capitanul Andreea Oana Ardeleanu va executa, astazi, de la ora 10.00 zborul de evaluare pentru obtinerea calificarii de instructor de zbor pe aeronava IAR 99, devenind, astfel, prima femeie…

- Ladislau Boloni, 65 de ani, a vorbit in termeni duri despre fotbalul romanesc, echipele noastre fiind eliminate toate din competitiile europene. Fostul selectioner si actualul antrenor al belgienilor de la Antwerp a explicat de ce s-a ajuns in situatia actuala.

- O femeie pilot indrazneața a reușit sa faca Kiki Chalenge pe un avion, in timp ce acesta se afla in spațiul de garare al avioanelor. Totuși, ea a fost criticata aspru pe Internet, avand in vedere ca gestul sau a fost periculos.

- Astazi, elevul caporal Comaneci V. Robert George, decedat intr un teribil accident rutier, a fost condus pe ultimul drum.Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene "Traian Vuia" a organizat, cu acceptul familiei, funeraliile militare conform precizarilor Regulamentului onorurilor…