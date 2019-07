Bușoi, desemnat într-o funcție-cheie la nivel PE Cristian Bușoi a fost desemnat vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu si Sanatate (ENVI) in acest nou mandat de eurodeputat. ”Este o onoare pentru mine ca am fost desemnat vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu si Sanatate (ENVI) in acest nou mandat de eurodeputat. Activitatea din Comisia de Sanatate te apropie de oameni și de nevoile lor reale. Ești in dialog permanent cu asociațiile de pacienți și muncești in numele lor pentru ca cei pe care ii reprezinta sa nu fie discriminați și sa aiba acces egal la terapii noi, performante, care sa ii ajute in lupta cu boala și sa le asigure… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

